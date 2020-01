În patru nopţi de la începutul lunii ianuarie, respectiv în 4, 9, 10 şi 13 ianuarie, aparatele care măsoară calitatea aerului au înregistrat depăşiri ale valorilor normale, iar specialiştii nu au reuşit să stabilească sursa poluării.

Valorile crescute de poluare se înregistrau doar noaptea, când nu sunt foarte multe activităţi economice, motiv pentru care comisarii de la Garda de Mediu au mers noaptea pe teren pentru a desluşi misterul.

Aceştia au realizat că ceaţa densă este de vină pentru depăşirile furnizate de aparate.

„Din cauza ceţii, particulele nu s-au mai ridicat în aer, au rămas în apropierea solului, practic s-au adunat în jurul aparatelor de măsură. Depăşirile au fost punctuale şi pe intervale scurte, nu sunt foarte mari, nu este nimic periculos. Depăşirile au fost noaptea, după miezul nopţii, de fiecare dată a fost ceaţă groasă. Noi am fost pe teren de două ori pe parcursul nopţii, am încercat să descoperim sursa poluării. Nu am descoperit nimic deosebit, nu erau zgomote sau activităţi suspecte. Am procedat aşa deşi Garda de Mediu nu are dotări, nu are aparate de măsurat”, a declarat, la solicitarea Mediafax, directorul Gărzii de Mediu Galaţi, Marian Mocanu.

Aparatele au fost verificate de specialişti, iar aceştia au confirmat că nu sunt probleme tehnice.

Foto: caracter ilustrativ