„Judecătorii ÎCCJ anchetaţi ptr. abuz în serviciu”, „Dragnea deţinut politic”, „Cerem rejudecare proces Dragnea” sunt câteva dintre mesajele de pe pancartele pe care participanţii la mitingul de susţinere a fostului lider PSD le-au adus.

Aceştia s-au strâns, joi, în faţa Penitenciarului Rahova, acolo unde este încarcerat Dragnea, pentru a-şi manifesta susţinerea faţă de acesta.

„Să răspundă şi magistraţii pentru viaţa unui om care a intrat la răcoare. Să fie clar!”, a spus un participant la miting.

Alt bărbat a spus: „Ne dorim să se pună legea pentru răspunderea magistraţilor. Dacă judecătorii CCR (N.r.- Dragnea a fost condamnat de magistraţii Înaltei Curţi) nu erau sub presiune, poate domnul Dragnea era în libertate”.

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat miercuri, după decizia CCR privind conflictul juridic ce vizează completurile specializate, că aşteaptă motivarea Curţii Constituţionale, de unde va afla şi care sunt limitele. În funcţie de aceasta va şti şi ce demersuri să facă.

"Nu am ce să comentez la momentul acesta. Nu pot decât să mă bucur foarte tare că s-a admis. Este foarte corect aşa, dar deocamdată nu am ce comentariu să fac în plus până nu văd motivarea. Ştiu că s-a admis, dar să vedem în ce limite. Aştept motivarea să ştiu ce atitudine să iau, dacă voi putea să iau vreo atitudine în principiu. Realmente era un conflict, aştept motivarea şi în funcţie de ea vedem ce avem de făcut", a declarat, pentru Mediafax, avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu.

De altfel, avocaţii lui Liviu Dragnea au invocat lipsa completurilor specializate în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Între timp, un complet de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, decizia fiind definitivă. Hotărârea în cazul lui Liviu Dragnea, de pe fond, din primă instanţă, e dată însă de un complet de 3 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupţie, obiecţie făcută de Florin Iordache. Decizia de admitere a fost luată cu 5 voturi „pentru” şi 4 „împotrivă”, din totalul de nouă judecători ai Curţii Constituţionale, au spus surse oficiale, pentru Mediafax. Prin urmare, magistraţii CCR au constatat că a existat conflict juridic de natura între Parlament şi ICCJ generat de neconstituirea completelor specializate

Astfel, cauzele care nu au sentinţe definitive până la 1 ianuarie 2019 vor fi rejudecate pe completurile de 5, au precizat sursele citate.