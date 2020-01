Decizia sa vine după mai multe discuţii cu liderii Alianţei USR PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş. Moise Guran a participat miercuri la şedinţa Biroului Naţional al USR.

Surse din USR au declarat pentru Digi24.ro că Moise Guran va face parte din echipa executivă de coordonare a campaniilor electorale.

„Dacă mi se propune, voi candida şi la alegerile prezidenţiale. Ştiu că tocmai le-am ratat, dar asta e, odată la cinci ani”, a declarat Moise Guran, miercuri seară, în urma şedinţei USR, întrebat dacă va candida la alegerile parlamentare.

Chestionat dacă va candida, din partea USR-PLUS, la alegerile locale, el a spus că nu are această intenţie, dar se va implica activ în campanie.

„Nu am această intenţie, să candidez la locale, deşi intenţionez să mă implic activ în campania electorală pentru Bucureşti, poate şi pentru alte oraşe. Am idei legate de Bucureşti, ca jurnalist m-am documentat şi am mers în multe locuri, şi trăiesc în acest oraş. Pe de altă parte, cred, însă, că competenţele mele sunt legate, mai degrabă, de administraţia centrală decât de cea locală şi că ideile şi sepcializarea mea a mers mai mult către zona macroeconomică decât cea locală”, a motivat jurnalistul Moise Guran.

Acesta a mai spus că activitatea parlamentară i s-a părut mereu „plictisitoare” şi nu îşi doreşte un post de parlamentar, dar dacă i se va propune, nu are nicio problemă.

„Nu este ceea ce mi-am dorit în viaţă (un post de parlamentar - n.r). Am considerat întotdeauna că activitatea parlamentară este extrem de plictisitoare, de aceea nu am fost niciodată reporter pe politic. Voi candida dacă mi se propune şi se consideră că asta trebuie să fac eu, dar scopul meu e să fiu implicat în toate discuţiile şi negocierile care se poartă despre cum ţara va fi reformata. Că va fi în calitate de parlamentar, nu am niciun fel de problemă. Sunt all in, cum se spune, nu am renunţat la meseria de jurnalist pentru a veni cu jumătăţi de măsură, am intrat în politică”, a argumentat Moise Guran.

Anunţul despre intrarea în poltică a fost făcut în direct la postul radio unde Moise Guran a realizat emisiunea „România în direct”.

„Cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele în care etica intră în conflict cu deontologia. Etica se referă la binele general al societăţii, iar deontologia se referă la regulile meseriei. Teoretic, regulile meseriei de jurnalist nu pot intra în conflict cu interesul general al societăţii, tocmai pentru că ele, regulile respective, sunt gândite pentru a sluji societatea. Şi totuşi, în practică, lucrurile sunt întotdeauna mai complicate.

Vă dau un exemplu: unui jurnalist îi este interzis să cheme lumea în stradă, la orice fel de proteste, şi în special la cele politice, dar ce ar trebui să facă un jurnalist atunci când guvernul ameninţă prin actele sale însăşi existenţa democraţiei?

Alt exemplu: unui jurnalist nu îi este interzis să devină om politic, dar, dacă tot mai mulţi jurnalişti devin oameni politici, atunci credibilitatea generală a breslei scade şi rolul presei de câine al democraţiei este afectat”, a declarat Guran, la Europa FM.

Jurnalistul a explicat că ”nu există cale de întoarcere” la meseria pe care a practicat-o până acum, pentru că a hotărât să meargă ”acolo unde se iau decizii”:” Am comentat de pe margine suficient, am dezbătut idei, le-am susţinut şi am insistat pe ele până la obsesie uneori, am insistat să mă contraziceţi şi să gândiţi critic, cu propria minte, ceea ce vă spun eu sau alţii ca mine, acum cred că este nevoie şi de mine şi de tine acolo unde ideile devin realitate”, mai spune Guran.

Ultima emisiune pe care Moise Guran o va realiza la Europa FM este o întâlnire cu ascultătorii, în direct pe frecvenţele radio şi video pe www.europafm.ro, în cadrul România în Direct, joi, de la ora 13:15.

În urmă cu două zile, Moise Guran a confirmat că a primit o ofertă din partea Alianţei USR Plus pentru a coordona campanile electorale ale alianţei în acest an.

sursa foto: Facebook