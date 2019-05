„La data de 22 mai a.c., poliţişti din cadrul Secţiei 13 Poliţie au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că în ziua anterioară, în jurul orei 09.30, în timp ce se afla la sediul societăţii în care lucrează, a fost sunat pe telefonul mobil, de o persoană necunoscută, care s-a recomandat cu numele unei persoane publice şi sub pretextul că doreşte să ajute un student care are mari probleme financiare, a încercat să îl determine să-i remită suma de 3.500 de lei, sub forma unui contract de sponsorizare. Sesizarea a fost întemeiată şi pe faptul că persoana, care se recomandase cu numele unei femei, părea că şi-a disimulat vocea”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, este vorba despre Romi Varga, cunoscut pentru imitarea vocilor persoanelor publice pentru a obţine bani de la victime. În trecut, acesta a pretins că este Norina Constantinescu, Nadia Comăneci sau Angela Similea.

De data aceasta, bărbatul s-a dat drept Mona Muscă.

„La data de 23.05.2019, poliţişti din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul secţiei menţionate l-au prins în flagrant pe bărbat, la scurt timp după ce acesta a primit suma de 3.500 de lei de la persoana vătămată. Bărbatul a fost condus la sediul subunităţii pentru audieri, iar în urma cercetărilor şi investigaţiilor a rezultat faptul că acesta ar mai fi comis şi alte fapte de înşelăciune, atât în Municipiul Bucureşti cât şi în Judeţul Ilfov”, mai arată sursa citată.

Bărbatul a înşelat reprezentantul unei firme din Ilfov cu 3.500 lei, iar cu o zi înainte, a convins un administrator de firmă din Sectorul 5 să îi dea 5.000 de lei.

„Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Secţiei 13 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, cu cel în cauză în stare de reţinere”, mai arată Poliţia Capitalei.