Monica Iacob Rindzi a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul „2 mai”, privind privind manifestările organizate în anul 2009 de Ziua Naţională a Tineretului.

Deşi fostul ministru a fost eliberat din închisoare după doar doi ani şi opt luni şi nu cincici cât ar fi trebuit, Monica Iacob Ridzi a povestit traumele prin care a trecut.

„Am fost condamnată să stau în frig, să mă încălzesc – ca şi celelalte deţinute – cu sticle de apă încălzită la filtrul de cafea, am fost condamnata să fac duş de trei ori pe săptămână în cele zece minute cât este apă caldă (cele zece minute le împart cu colega de camera pentru că avem un singur duş – de fapt, o ţeavă în loc de duş, dar ne bucuram ca nişte copii când o avem …). Mai mult, am fost condamnată să mă plimb maxim o oră pe zi într-o „cuşca” de aproximativ 10 metri / 4 metri în care cerul îl vezi tot prin gratii acoperite cu plasă deasă. Sau am fost condamnată să nu ma plimb deloc dacă ora de „plimbare” se suprapune ca program cu ora de vizită … Mi s-a întâmplat şi asta. Şi pentru că, pe lângă afecţiunile grave pe care le am, sufăr şi de o forma gravă de trombofilie, pe care nu o pot trata din cauza unei alte afecţiuni pe care o am, boala Von Willebrand, singura variantă ca să evit decesul prin trombembolie este în ceea ce ma priveşte să mă mişc cât mai des”, a scris fostul ministru pe blog.

Fostul ministru al Tineretului Monica Iacob Ridzi a fost încarcerată la Penitenciarul Gherla.

„Se întâmplă un caz unic în România. Sunt executată atât de ANAF, cât şi de executorul judecătoresc pentru aceeaşi sumă, prejudiciu. Practic, sunt executată de două ori… Am participat la peste 100 de programe în penitenciar, mi-am dus crucea cu decenţă în ultimii trei ani. Am fost declarată iniţial inaptă pentru muncă pentru că aveam 7 afecţiuni medicale. Acum am 15 afecţiuni, 14 dintre ele constatate la Spitalul Penitenciar Julava, unde am fost internată. Am insistat să lucrez, am făcut nenumărate cereri până mi-au fost aprobate… Totul pentru a câştiga zile de libertate, să pot fi alături de cei doi copii ai mei…Am lucrat cinci luni la curăţenie, de un an lucrez la servirea mesei, lucrez zece ore pe zi, muncă fizică, numai Dumnezeu ştie ce este în sufletul meu…Îmi e greu să va descriu în cuvinte ce simt cei doi copii. Mă roagă în fiecare zi să merg acasă. Refuză să meargă la grădiniţă în lipsa mea. Băieţelul a început clasa întâi, are dificultăţi mari de adaptare în lipsa mea… Lăsarea mea în detenţie şi fiecare zi departe de copii nu fac decât să ne afecteze şi mai mult situaţia medicală, atât a mea, cât şi a copiilor. Conform noii legi, eu am primit 150 de zile de libertate şi eu am obţinut altele prin muncă. Practic, patru ani din cinci sunt consideraţi executaţi. Vă rog respectuos să îmi permiteţi să ajung acasă lângă cei doi copii, pentru că această cruce mă apasă tot mai greu. Sunt momente în care simt că mă prăbuşesc psihic”, declara în 2017 Monica Iacob Ridzi la Judecătoria Gherla.