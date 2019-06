Camera Deputaţilor şi Senatul au respins, marţi, în plenul reunit, moţiunea de cenzură depusă de partidele de opoziţie pentru demiterea Guvernului Dăncilă. Au fost 202 voturi pentru şi 7 abţineri, potrivit unor surse politice. Ca să fi trecut moţiunea erau necesare 233 de voturi.

La o numărătoare reluată au fost exprimate 200 voturi „pentru”, 7 „împotriva” şi 3 abţineri.

Prin urmare, din numărul total de parlamentari care este 465, au fost prezenţi 350. Au fost exprimate 210 voturi dintre care voturi pentru 200, voturi contra 7, abţineri 3.

Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz 233 de voturi, în contextul în care Parlamentul are un număr total de 465 de senatori şi deputaţi.

Ludovic Orban declara, joia trecută, că opoziţia are asigurate 215 voturi la moţiunea de cenzură.

În cadrul dezbaterilor moţiunii de cenzură premierul Viorica Dăncilă a declarat că opoziţia nu îşi doreşte cu adevărat să vină la guvernare, precizând că partidele care susţin moţiunea de cenzură sunt „Alianţa Austerităţii”. Premierul a adăugat că opoziţia nu are idei sau program de guvernare, ci doar „mistifică adevărul”.

De asemenea, şeful Executivului le-a recomandat partidelor din opoziţie să pună moţiunea într-un plic şi s-o trimită direct la preşedintele Klaus Iohannis la Cotroceni.

Ea a mai spus că că datoria publică a României nu a crescut, aşa cum admite Opoziţia. Premierul a afirmat că în realitate datoria publică a ţării a scăzut de la 37.3% din PIB la 34.9% din PIB.

La rândul ei, Raluca Turcan, liderul deputaţilor a declarat, marţi, că cel puţin doi miniştri ar trebui să fie în penintenciar, alături de Liviu Dragnea, după reprimarea protestului din 10 august 2018 şi cozile care au fost la secţiile de vot în diaspora la europarlamentarele din 26 mai.

Preşedintele USR, Dan Barna, a spus că Guvernul Dăncilă este marcă înregistrată Liviu Dragnea, precizând că nu doreşte Executivului soarta fostului lider PSD, ajuns în închisoare, dar că doreşte să se facă dreptate.

În schimb, Florin Iordache a declarat că ar folosi un singur cuvânt şi anume „ipocrizie” ca să descrie textul moţiunii de cenzură. Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor a adăugat că opoziţia e ipocrită atunci când critică guvernul pentru ordonanţe de urgenţă, însă blochează Parlamentul, prin sesizări la CCR.

Totodată, Călin Popescu Tăriceanu a a declarat, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că în cartea de muncă a lui Ludovic Orban probabil că scrie activist politic sau agitator politic, precizând că în fruntea PNL se află un şomer. Liderul ALDE a adăugat că Opoziţia vorbeşte în moţiune despre „frânghie în casa spânzuratului”, fiind susţinătorii unui şef de stat care inventează teme politice desprinse din filmul „Wag the Dog”, în care este inventat un război ca să ascundă o relaţie neprincipială cu preşedintele.

17:26 Liderul deputaţilor UDMR: Gheorghe Cucoş nu a îndepărtat ultraşii de la Valea Uzului

Liderul deputaţilor UDMR Attila Korodi a acuzat autorităţile române că nu s-au implicat în incidentele de la Valea Uzului, întrebându-se retoric de ce Gheorghe Cucoş, şeful statului major al Jandarmeriei, nu a intervenit pentru îndepărtarea „ultraşilor" violenţi. „În orice ţară civilizată, elementele provocatoare, persoanele aflate în stare de ebrietate sunt extrase de forţele de ordine din mulţimea care doreşte să participe de bună credinţă la un eveniment public. Acest lucru nu s-a întâmplat în Valea Uzului. Domnul (Gheorghe-Sebastian-n.red.) Cucoş, aflat în misiune la faţa locului, nu a ordonat încă din momentul premergător incidentelor, dar nici în momentul forţării de către ultraşii provocatori ai cordonului de jandarmi, extragerea şi îndepărtarea acestora. (...) De ce li s-a permis să se urce pe crucile ridicate? De ce li s-a dat voie să lovească membrii unităţii de jandarmi, să arunce cu pietre şi noroi, să lovească membrii comunităţii noastre?", a declarat Attila Korodi, la dezbaterea moţiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului. Korodi a spus că Guvernul nu a gestionat corespunzător situaţia de la Valea Uzului şi că s-a creat un conflict interetnic din această cauză. „În ultimele două luni, Guvernul nu a gestionat corespunzător situaţia care s-a creat la Valea Uzului, situaţie pe care UDMR a semnalat-o de la început către Guvern. Datorită faptului că nu s-a luat nicio măsură hotărâtă din partea Executivului, s-a creat un conflict interetnic care ne aduce aminte de cele întâmplate la 1990 în Târgu Mureş. Guvernul a acţionat prompt numai printr-o singură instituţie, Inspectoratul de Stat în Construcţii, dar apoi nu a mai aplicat litera legii ca la alte cazuri. Prefecturile, unele ministere nu s-au grăbit iar în unele cazuri au frânat procedurile aferente situaţiilor create. Cea mai importantă instituţie a Guvernului care avea obligaţia de a interveni, Ministerul Apărării, a făcut publice informaţiile care au clarificat tezele false pe baza cărora s-au amplasat cele 52 de cruci de beton până acum şase zile, în cadrul audierilor din Camera Deputaţilor", a mai afirmat liderul deputaţilor UDMR. Acesta a transmis că dacă Ministerul Apărării ar fi intervenit mai devreme, nu ar fi avut loc evenimentele care „au creat conflicte interetnice". „Este de neînţeles din ce motiv Ministerul Apărării, doar nu demult, s-a repus la dialog şi a început să pună în practică cele definite prin lege şi în acorduri bilaterale. A stabilit pentru săptămâna viitoare o şedinţă comună cu autorităţile din Ungaria. Dacă acest fapt s-ar fi întâmplat acum mai bine de o lună de zile, sunt sigur că evenimentele care au creat tensiuni interetnice, cum ar fi provocările din partea ultraşilor din 6 iunie, nu ar fi avut loc", a conchis Attila Korodi. În data de 6 iunie, de Ziua Eroilor, câteva sute de persoane au forţat intrarea în cimitirul internaţional din Valea Uzului, după ce administraţia locală a interzis accesul. Alte câteva sute de oameni, etnici maghiari, au format un lanţ uman în faţa cimitirului.

17:20 Dăncilă, către partidele de opoziţie: Aţi devenit mult prea devreme aroganţi. Vă va duce la pierzanie

Viorica Dăncilă le-a transmis, marţi, parlamentarilor din opoziţie, că au devenit mult prea devreme aroganţi şi că acest lucru o să îi ducă la pierzanie. Premierul i-a întrebat pe liberali cum vor să guverneze dacă nu au un program stabilit. „Aţi devenit mult prea devreme aroganţi, iar această aroganţă vă va duce la pierzanie la fel cum s-a întâmplat şi altădată. Ne vom vedea la următoarele alegeri generale şi vom vedea dacă veţi vorbiîn acelaşi mod.Nu este o ameninţare, este încrederea pe care o putem genera din partea oamenilor, pe care oamenii ne-o vor da pentru ceea ce facem, nu pentru jignirile pe care dumneavoastră le aduceţi în prim-plan pentru ca nu aveţi altceva. Nu aveţi un program de guvermare, a zis chiar domnul Cîţu. Dacă nu aveţi un plan de guvernare cum vreţi să guvernaţi această ţară?”, a declarat Viorica Dăncilă, în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului. Premierul a adăugat că Opoziţia va rămâne în istorie pentru ura adusă în societatea românească. „Sunt sigură că PSD rămâne în istorie pentru deciziile bune pe care le-a luat pentru români. Nu a luat nicio decizie împotriva românilor. Alţii au făcut-o şi românii nu uită. Dumneavoastră veţi rămâne în istorie pentru ura pe care aţi adus-o în societatea românească. Acest lucru va fi taxat de către români”, a mai spus Dăncilă. În încheiere, şeful Executivului a precizat că nu a avut niciodată plângeri penale. „Nu am avut niciodată probleme penale, nu am probleme penale şi nu judceaţi oamenii”, a conchis Viorica Dăncilă.

17:15 Lider PSD: Indiferent cât şi-ar dori puterea, „URSS-PLUS” vor dovedi capacitate zero de guvernare

Şerban Nicolae a afirmat ironic că oricât şi-ar dori puterea „URSS-PLUS” şi alte partide din opoziţie, toţi ar dovedi că au capacitate zero de guvernare. Senatorul PSD a avut comentarii şi la adresa lui Gigel Ştirbu, spunând că liberalul i-a primit cadou în punga de pufuleţi.

„Abia aştept următoarea moţiune de cenzură. Vreau să văd pe cine o să pună PNL să se facă de râs. Data trecută l-aţi avut pe unul care citea săracul până şi pauzele dintre litere. E primul om care a reuşit să citească pauzele dintre litere, provenit de la şcoala ajutătoare probabil şi pe colegul meu, reprezentantul celui mai principal partid şi singurul conloc... şi aici s-a oprit. N-am zis nimic de ochelarii ăia primiţi cadou în punga de pufuleţi", a declarat Şerban Nicolae, la dezbaterea moţiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului.

De asemenea, senatorul PSD a avut un comentariu ironic şi la adresa Alianţa 2020 USR-PLUS, numind-o „Alianţa URSS-PLUS”.

„Indiferent cât şi-ar dori unii puterea, URSS-PLUS şi alţii să-şi dovedească iar capacitatea zero de guvernare", a spus social-democratul

La momentul citirii moţiunii de cenzură, miercurea trecută, în plenul reunit al Parlamentului de către deputatul PNL Gigel Ştirbu, liberalul purta ochelari cu rame galbene.

16:40 Tăriceanu, despre Iohannis: Inventează teme politice desprinse din filmul Wag the Dog

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că Opoziţia vorbeşte în moţiune despre „frânghie în casa spânzuratului”, fiind susţinătorii unui şef de stat care inventează teme politice desprinse din filmul „Wag the Dog”, în care este inventat un război ca să ascundă o relaţie neprincipială cu preşedintele. „Vă imaginaţi că vi se cuvine şi conducerea Comisiei Europene şi NATO şi ce vreţi dumneavoastră. Din păcate pentru dumneavoastră nu aţi câştigat decât o mică bătălie politică care după cum se vede nu prea vă aduce niciun câştig la care aţi visat şi de aceea vă deprimă. Vorbiţi de ameninţări tocmai dumneavoastră care credeţi că înjurăturile şi memeurile de pe reţelele de socializare ţin loc de programe politice sau de platforme electorale. Aţi ridicat insulta la rang de virtute. Am impresia că vorbiţi de frânghie în casa spânzuratului pentru că sunteţi susţinătorii al unui preşedinte care a împărţit România între alegătorii lui şi penali, între pesedişti şi restul lumii. Al unui preşedinte care lipseşte cu săptămânile de la slujbă, iar când revine sporadic inventează teme politice parcă sunt desprinse din celebrul film „Wag the dog”, în care ştiţi că preşedintele inventează un război ca să îşi ascundă o relaţie neprincipială. Nu suntem chiar în această situaţie, stăm mult mai bine. Preşedintele nostru e mult mai paşnic. Inventează numai mişcări de stradă şi referendumuri doar pentru a-şi acoperi inactivitatea şi lipsa de viziune”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la dezbaterea moţiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului. Liderul ALDE a afirmat că textul moţiunii de cenzură „i-a pus capac” şi că politicienii ori nu mai au imaginaţie, ori au prea multă. „În calitate de parlamentar am trecut prin nenumărate moţiuni de cenzură. La unele din ele am fost în sală, la altele am fost în banca ministerială, iar timp de patru ani cât am fost prim-ministru am fost confruntat cu nenumărate moţiuni de cenzură, din păcate pentru care care le-au înregistrat nu a fost niciuna de succes. M-am obişnuit să dau piept cu tot felul de acuzaţii la adresa mea sau a guvernului pe care îl conduceam sau din care făceam parte. Am trecut peste aceste acuzaţii, unele dintre ele de-a dreptul hilare, pentru că am înţeles că acesta este jocul democratic, este dreptul opoziţiei de a depune moţiuni de cenzură. Este un moment adânc şi larg mediatizat, stau rudele şi vă urmăresc, prietenii, unii din activiştii de partid. E un spectacol fără doar şi poate. Totuşi cred că textul prezentei moţiuni de cenzură cu toată experienţa pe care o am mi-a pus capac. O fi semn că politicienii nu mai au imaginaţie sau poate au prea multă. Fără îndoială, vă asigur că nu cred că guvenarea PSD-ALDE este una perfectă. E departe de a fi perfectă. Am făcut şi lucruri bune, unele foarte bune, am făcut şi greşeli”, a explicat Tăriceanu. El le-a transmis parlamentarilor din opoziţie că vorbesc despre ameninţări, şantaj, violenţe şi teroare, însă şi ei au apelat la astfel de demersuri. „Dar citez din moţiune: -În doi ani şi jumătate PSD-ALDE a distrus rolul instituţiilor fundamentale- sau -nu ştiţi să guvernaţi decât prin ameninţări, şantaj, violenţe şi teroare-. Haideţi să fim serioşi, mi se pare cam prea mult. Am ştiut că moţiunea aceasta nu este serioasă, am văzut că a fost citită de finul meu, dar nu mă aşteptam să mergeţi pâmă acolo. Dumneavoastră, iniţiatorii acestei moţiuni, vorbişi de dezbinare, ameninţări, şantaj şi de teroare? Dumneavoastră care sunteţi reprezentanţii unor partide incapabile în ultimii ani să câştige alegerile pentru a accede la putere, dar vreţi să o faceţi prin lupte prin jandarmii, prin instaurarea de teroare, prin blocarea arterelor de circulaţie. Vă spun lucruri care ştiu că vă dor. Dumneavoastră care promiteţi lichidări de proprietăţi şi arestări de oameni prin ordonanţe de urgenţă? Dumneavoastră care credeţi că drepturile omului sunt un lux? Aveţi curajul să vorbiţi aici în Parlament? Care contestaţi proprietatea privată şi spuneţi că familia ar trebui să dispară ca să trăim în grup. Dumneaviastră care vă burduşiţi listele electorale, şi conducerea partidelor politice cu odraslele foştilor securişti? Dumneavoastră care atunci când în urma unui vot fraudat reuşiţi să obţineţi un scor bun şi vă comportaţi ca şi cum aţi fi câştigat toate alegerile pe următorii doi ani şi pe următorul ciclul electoral”, a mai spus Tăriceanu.

16:09 Barna: Acesta e un Guvern marcă înregistrată Dragnea. Nu îi dorim soarta creatorului, dar vrem dreptate

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, marţi, la dezbaterea pe moţiunea de cenzură, că Guvernul Dăncilă este marcă înregistrată Liviu Dragnea, precizând că nu doreşte Executivului soarta fostului lider PSD, ajuns în închisoare, dar că doreşte să se facă dreptate.

"USR spune de un an de zile ca acest guvern trebuie să plece. De fapt, acest guvern nu trebuia să ajungă vreodată să guverneze România. Guvernul Dăncilă a fost o greşeală de la început şi este o catastrofă în prezent. Guvernul Dăncilă este creaţia unui om care s-a crezut întotdeauna mai presus de lege şi astăzi ştim cu toţii unde este. Pentru că nimeni nu este şi nu va fi în România mai presus de lege", a spus Dan Barna, în plenul Parlamentului.

Liderul USR a arătat că o coincidenţă nefericită face ca acest guvern să se fi suprapus peste momente prea importante din istoria noastră actuală, respectiv preşedinţia UE şi alegerile pentru Parlamentul European.

"Aşa am avut “şansa” să ne facem de râs nu doar la noi în ţară, ci în întreaga Europă. Dar mai mult de atât, şi ceea ce contează cu adevărat, aşa cum am văzut la alegerile din mai, acest guvern nu mai are susţinerea alegătorilor. Românii nu mai vor să fie ruşinea Europei, cu cozi de kilometri la secţiile de vot şi guvernanţi care îi sfidează în faţă. Doar un sfert dintre alegători au mai votat la aceste ultime alegeri pentru coaliţia PSD - ALDE. Asta e tot ce au mai putut să strângă PSD şi ALDE după 2 ani şi jumătate de guvernare, pe care au început-o de la peste 50% susţinere electorală. Este un mesaj cât se poate de clar pe milioane de români care au mers la vot pe 26 mai l-au transmis: Acest Guvern trebuie să plece!", a mai spus Dan Barna.

Dan Barna a precizat că social democraţii şi cei din ALDE au ignorat voinţa oamenilor din stradă timp de doi ani şi jumătate. "Mai întâi aţi ignorat protestele. Apoi aţi încercat să le spargeţi prin forţă, de am ajuns în toate jurnalele lumii cu ştiri despre violenţele comise de jandarmi la comanda acestui Guvern; I-aţi jignit în fel şi chip pe românii din Diaspora, apoi aţi încercat să le blocaţi votul. Sute de mii de români au stat ore întregi în picioare la cozile interminabile de la secţiile de vot şi mulţi dintre ei tot nu au reuşit să voteze. Domnilor colegi, le datoraţi măcar scuze acestor oameni! Românii nu mai vor un guvern girat de penali. Iar acesta este un Guvern marcă înregistrată Liviu Dragnea - nu îi dorim soarta creatorului, dar ne dorim dreptate pentru toţi cei care au fost abuzaţi, într-un fel sau altul, de acest Guvern, de la instaurarea lui", a mai spus liderul USR.

Preşedintele USR şi-a încheiat discursul spunând că dacă social democraţii vor refuza încă o dată să asculte ce spune majoritatea românilor, viitorul lor politic va arăta foarte sumbru. "Deja ALDE nu a reuşit să mai intre în Parlamentul european şi a dispărut ca actor politic de la Bruxelles. Dacă vă încăpăţânaţi să salvaţi acest guvern, în 2020 veţi dispărea odată cu el", a conchis Barna.

15:46 Turcan: Cel puţin doi miniştri ar trebui să fie lângă Dragnea, după reprimarea protestului din 10 august şi cozile la votul din diaspora

Liderul deputaţilor PNL Raluca Turcan a declarat, marţi, că cel puţin doi miniştri ar trebui să fie în penintenciar, alături de Liviu Dragnea, după reprimarea protestului din 10 august 2018 şi cozile care au fost la secţiile de vot în diaspora la europarlamentarele din 26 mai.

15:40 Florin Iordache: Dacă aş folosi un singur cuvânt pentru textul moţiunii acela este ipocrizie





Florin Iordache a declarat că ar folosi un singur cuvânt şi anume „ipocrizie” ca să descrie textul moţiunii de cenzură. Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor a adăugat că opoziţia e ipocrită atunci când critică guvernul pentru ordonanţe de urgenţă, însă blochează Parlamentul, prin sesizări la CCR.



„Dacă mi s-ar cere sa descriu într-un singur cuvânt textul moţiunii cred că termenul pe care l-aş folosi estre cel al ipocriziei. Cât de multă ipocrizie poate fi în a certa un guvern că emite prea multe ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care preşedintele României a făcut tot posibilul să blocheze parlamentul. Dacă blocaţi Parlamentul prin sesizări la CCR nu mai fiţi ipocriţi să ne acuzaţi pe noi că guvernăm prin ordonanţe de urgenţă”, a afirmat Florin Iordache, în cadrul dezbaterii moţiune de cenzură în plenul reunit al Legislativului.



Deputatul PSD a adus în discuţie şi criticile opoziţiei la adresa Secţiei pentru Investigarea a Infracţiunilor în Justiţie, a cărei înfiinţare a fost susţinută de magistraţi şi avizată favorabil de CSM.



„Vă faceţi că nu vedeţi sau că nu ştiţi că magistraţii, cei pe care îi apăraţi, că ei susţin această Secţie Specială pentru anchetarea magistraţilor. De ce secţia era bună când funcţiona la DNA, dar nu mai e bună acum când funcţionează în afara DNA. V-aţi făcut un obicei în a călca în picioare regulile statului de drept. Invocaţi statul de drept doar când vorbiţi de procurori, dar puţin vă pasă când procurorii fac abuzuri. Vă feriţi să condamnaţi oficial protocoalele secrete. Funcţionaţi pe principiul «cine nu sare, nu ia condamnare», aşa cum striga un lider al opoziţiei”, a completat Iordache.



Parlamentarii dezbat, la ora transmiterii acestei ştiri, moţiunea de cenzură la adresa guvernului Dăncilă. La finalul dezbaterii moţiunea va fi votată. Pentru ca aceasta să treacă sunt necesare 233 de voturi din totalul de 465 de aleşi.

15:30 Premierul: Avem partide, semnatare ale moţiunii, care nu vor participa la formarea unui guvern. E grav

Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că e grav că unele partide, semnatare ale moţiunii de cenzură, au anunţat că, dacă aceasta va trece, nu vor să facă parte din formarea unui nou guvern. Premierul îndeamnă parlamentarii să nu voteze moţiunea şi să refuze „intrarea României în haos”.

„Aş vrea să fac apel la raţiune şi la bun simţ. Această moţiune nu vine cu argumente valide şi nici nu oferă o soluţie pentru problemele ţării. Mai grav, avem partide, semnatare ale moţiunii, care au declarat deschis că, în cazul în care moţiunea trece, nu vor participa în viitoarea formulă de guvernare. Şi atunci vin şi întreb: care e soluţia politică a acestei moţiuni şi unde e responsabilitatea partidelor care o susţin? Ţara are nevoie de stabilitate şi de continuitate în lucrurile bune pe care le-am realizat până acum”, a declarat Viorica Dăncilă, în plen.

Premierul a făcut un apel ca parlamentarii să nu voteze moţiunea de cenzură pentru demiterea Cabientului său, pentru ca ţara „să nu intre în haos”.

„Am încrederea că şi majoritatea parlamentară pe care se bazează actuala guvernare, dar şi parlamentarii responsabili din Opoziţie, sunt conştienţi de acest lucru. Îi îndemn, deci, pe aceştia să nu voteze moţiunea şi să refuze intrarea României în haos”, a conchis Dăncilă.

15:20 Dăncilă, către opoziţie: Vă recomand să puneţi moţiunea într-un plic şi s-o trimiteţi la Cotroceni

Viorica Dăncilă le-a recomandat partidelor din opoziţie să pună moţiunea într-un plic şi s-o trimită direct la preşedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Afirmaţia premierului vine în contextul în care vorbea despre creşterea alocaţiilor pentru copii din cauza blocării bugetului de stat.

„Cea mai mare minciună pe care am putut să o citesc în această moţiune este că Guvernul ar fi întârziat majorarea alocaţiilor de stat pentru copii. Eu vă recomand să puneţi moţiunea într-un plic şi să i-o trimiteţi domnului preşedinte, direct la Cotroceni. Pentru că întârzierea majorării alocaţiilor a venit din blocarea bugetului de stat. Noi prevăzusem cadrul legal pentru plata alocaţiilor majorate de la 1 martie, dar din cauza blocării bugetului, prin sesizarea la Curtea Constituţională, majorarea a trebuit amânată cu o lună de zile. Asta e realitatea simplă, iar oricât vă faceţi că nu o vedeţi, oamenii o văd şi o înţeleg”, a afirmat Viorica Dăncilă, la dezbaterea moţiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului.

Şeful Executivului a adăugat că o altă minciună pe care o promovează opoziţia este cea legată de creşterea pensiilor.

„Oaltă minciună pe care o răspândiţi şi pe care am văzut-o şi în textul moţiunii, este că Guvernul nu ar fi respectat termenul legal de a mări pensiile de la 1 ianuarie 2019. Vă rog să încetaţi cu această mare ipocrizie. Începând din 2017, pensiile s-au mărit în avans faţă de termenul legal. Înţeleg că vă e greu să pricepeţi. E normal, dumneavoastră sunteţi cei care aţi tăiat veniturile românilor, aşadar, nu puteţi să înţelegeţi creşterile. Dar vă reamintesc eu. Am majorat pensiile în ianuarie 2017, cum prevedea legea. Dar în acelaşi an, în iulie 2017 le-am majorat a doua oară, în avans faţă de 1 ianuarie 2018. La fel, anul trecut, la 1 iulie am majorat în avans faţă de 1 ianuarie 2019. Iar majorarea care urmează de la 1 septembrie în acest an nu e o întârziere faţă de ianuarie 2019, ci o creştere în avans faţă de ianuarie 2020”, a declarat premierul.



De asemenea, Viorica Dăncilă a precizat că opoziţia admite că e mai bine în actuala guvernare.

„Dincolo însă de aceste mistificări, metafore şi sloganuri pe care le folosiţi în lipsă de soluţii, proiecte şi programe, lăsaţi să se vadă un adevăr de necontestat: admiteţi faptul că noi am crescut pensii, salarii şi alocaţii. Atacurile nu sunt că nu ar fi crescut, ci că nu ar fi crescut suficient sau că nu ar fi crescut la timp. Dar până şi dumneavoastră admiteţi că veniturile românilor au crescut. Vă recomand să vă detaşaţi puţin de jocuri politice şi de partizanate. Faceţi comparaţie între moţiunile depuse împotriva guvernului nostru, în care se vorbeşte despre majorări de venituri şi moţiunile depuse împotriva guvernului PNL în care se vorbea de tăieri şi de strâns cureaua”, a explicat Dăncilă.

Premierul a mai spus că aceasta este diferenţa esenţială între partidele de la putere şi cele din opoziţie şi anume faptul că „noi creştem venituri, dumneavoastră le tăiaţi. Noi reducem şi eliminăm taxe, dumneavoastră le creşteţi şi puneţi taxe noi. Noi creăm locuri de muncă şi reducem şomajul, dumneavoastră desfiinţaţi locuri de muncă şi implicit creşteţi şomajul. Noi construim, dumneavoastră demolaţi”.

15:11 Dăncilă: Voi respecta minoritatea maghiară indiferent de votul parlamentarilor UDMR de astăzi



Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi că Ministerul Apărării Naţionale a propus omologilor din Ungaria organizarea unei întâlniri de lucrur în perioada 24-28 iunie privind incidentele de la Valea Uzului.



”Din start, resping orice formă de manifestare extremistă, orice acţiune radicală, orice act de violenţă pe criterii etnice. Abordarea politică a unui astfel de subiect nu face decât să alimenteze conflictul, să genereze disensiuni şi să instige la ură. O resping cu fermitate!”, a declarat Viorica Dăncilă.



Premierul a declarat că a căutat soluţii şi a arătat convingerea că prin dialog şi cooperare vor fi găsite cele mai bune soluţii, astfel încât situaţia să revină la normal.



”În această perioadă am căutat soluţii care să asigure tuturor cetăţenilor dreptul sfânt de a-şi cinsti eroii. Avem în vedere adoptarea unei soluţii prin care Ministerul Apărării Naţionale să preia administrarea Cimitirului Valea Uzului şi să oferim acestei necropole de război statutul de cimitir internaţional, având în vedere că aici sunt înhumaţi militari de mai multe naţionalităţi. Este o decizie pe care o vom lua în urma dialogului. Ministerul Apărării Naţionale a propus omologilor din Ungaria organizarea unei întâlniri de lucru în perioada 24-28 iunie. Am convingerea că prin dialog şi cooperare vom găsi cele mai bune soluţii, acceptate de toate părţile implicate, astfel încât situaţia să revină la normal, iar pe viitor să nu mai existe astfel de tensiuni.”, a mai declarat premierul.



Viorica Dăncilă a adăugat că va respecta minoritatea maghiară ”indiferet de votul parlamentarilor UDMR de astăzi”.



”În ceea ce priveşte insinuarea că acele evenimente ar fi fost puse în scenă de instituţii controlate de guvern, o resping categoric. În ce mă priveşte, voi respecta minoritatea maghiară indiferent de votul parlamentarilor UDMR de astăzi. Îi respect pe reprezentanţii tuturor minorităţilor, pentru că sunt cetăţeni români, iar eu sunt prim-ministrul tuturor românilor. Însă, nu voi tolera şi, cu atât mai puţin, nu voi participa la punerea în scenă a unor provocări interetnice în România. Iar prin asta, cred că mi-am definit foarte clar poziţia.”, a conchis Viorica Dăncilă.



Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat săptămâna trecută că va vota şi va aduce o contribuţie la textul moţiunii de cenzură privind situaţia creată în Valea Uzului şi legalitatea intervenţiilor Primăriei Dărmăneşti.

15:08 Dăncilă: Chiar vă doriţi să veniţi la guvernare? Eu ştiu că nu. Sunteţi Alianţa Austerităţii



Viorica Dăncilă a declarat că opoziţia nu îşi doreşte cu adevărat să vină la guvernare, precizând că partidele care susţin moţiunea de cenzură sunt „Alianţa Austerităţii”. Premierul a adăugat că opoziţia nu are idei sau program de guvernare, ci doar „mistifică adevărul”.



„Este a treia oară când vin în Parlament, în calitate de prim-ministru, cu ocazia unei moţiuni de cenzură, şi observ aceeaşi abordare a Opoziţiei: mistificarea adevărului, lipsa unei soluţii viabile pentru români şi România, supremaţia jignirilor în faţa politicii bunului simţ. Am parcurs textul acestei moţiuni de cenzură în speranţa că voi regăsi măcar o idee constructivă care să aducă o îmbunătăţire a actului guvernamental, în folosul societăţii. Nu am găsit. De fapt, întregul text al acestei moţiuni de cenzură arată un singur lucru: incapacitatea Opoziţiei de a livra un proiect serios pentru binele acestei ţări. Este evident că nu reprezentaţi o alternativă la guvernare”, a afirmat Viorica Dăncilă, în cadrul dezbaterii moţiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului.



Şeful Executivului a adăugat că nu a văzut din partea opoziţiei decât idei de tăiere a subvenţiilor agricultorilor, taxareea IT-iştilor sau eliminara voucherelor de vacanţă.



„Vă întreb cu toată sinceritatea. Chiar vă doriţi să veniţi la guvernare? Chiar vă doriţi să schimbaţi acest guvern până la viitoarele alegeri? Eu ştiu că nu. Nu am văzut din partea dumneavoastră nicio propunere de program de guvernare, nicio măsură benefică pentru români, nicio idee concretă despre funcţionarea economiei în interesul cetăţenilor. Am văzut însă declaraţiile publice ale liderilor dumneavoastră. Am văzut multe metafore şi sloganuri. Am văzut că vreţi să tăiaţi subvenţiile agricultorilor, consideraţi salariul minim nociv, vreţi să taxaţi profesioniştii din IT, vreţi să daţi oameni afară, să eliminaţi voucherele de vacanţă, să reduceţi şi să tăiaţi.Aşadar, ce le propuneţi românilor?”, a completat Dăncilă.



Premierul s-a întrebat ce vor câştiga românii dacă opoziţia vine la guvernare, doar sloganuri sau metafore forţate.



„Ce vor câştiga dintr-o eventuală venire a dumneavoastră la guvernare? Sloganuri? Metafore forţate? Austeritate? Pentru că dacă este aşa, trebuie să vă asumaţi public şi să le spuneţi românilor să se pregătească. Să le spuneţi că sunteţi Alianţa Austerităţii. Dacă aţi fi ştiut cum vreţi să guvernaţi România, alături de moţiunea împotriva guvernului nostru, aţi fi făcut public şi programul dumneavoastră de guvernare. Este a treia oară când veniţi în faţa Parlamentului fără vreo viziune. A treia oară când propuneţi dărâmarea unui Guvern fără a veni cu ceva în loc. Amatorismul abordării dumneavoastră nu mă surprinde, însă am încredere că românii ştiu să facă diferenţa între demagogia electorală şi guvernarea responsabilă”, a mai declarat Viorica Dăncilă.



Plenul reunit al Parlamentului dezbate moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă, iniţiată de Opoziţie. Din 465 de parlamentari, sunt prezenţi 303 parlamentari. Pentru ca moţiunea să fie adoptată sunt necesare 233 de voturi din totalul de 465 de parlamentari pe care îi are Legislativul.

14:33 Au început dezbaterile privind moţiunea de cenzură iniţiată de Opoziţie



Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.



Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz 233 de voturi, în contextul în care Parlamentul are un număr total de 465 de senatori şi deputaţi.



PNL, USR, PMP, Pro România şi UDMR au anunţat că vor susţine demersul. Preşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat, joi, că până la acel moment doar 215 parlamentari au anunţat că vor susţine moţiunea de cenzură.



Moţiunea de cenzură la adresa Cabinetului Dăncilă a fost depusă şi citită miercuri, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.



Textul moţiunii de cenzură face referire la eşecul organizării alegerilor, situaţia din Valea Uzului, dar şi încercările repetate de emitere a ordonanţelor de urgenţă pe justiţie.



"Duminică, 26 mai 2019, românii au votat într-un mod covârşitor cea mai legitimă moţiune de cenzură împotriva celei mai toxice guvernări din ultimii 30 de ani! În 26 mai, românii au spus un DA categoric pentru o Românie normală şi un NU categoric discursului şi acţiunilor anti-europene şi anti-justiţie ale PSD! Sancţiunea împotriva PSD şi împotriva Guvernului vine direct de la cetăţeni, care au spus răspicat că nu mai vor un guvern incapabil să ducă ţara spre bine şi care are o singură prioritate făţişă – atacurile permanente la adresa justiţiei.



În doi ani şi jumătate, PSD şi ALDE au dezbinat o ţară întreagă, au distrus rolul instituţiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis şansa de a moderniza ţara şi au atentat constant la bazele democraţiei româneşti şi ale statului de drept! În 26 mai 2019, PSD a reuşit să ne unească pe toţi, pe cei de acasă şi din străinătate, ca să ne salvăm ţara din mâinile PSD şi am reuşit!", se arată în textul moţiunii.



Moţiunea PNL, sub numele "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot!", are un mesaj adresat direct premierului.



"Doamnă prim-ministru, Rolul dumneavoastră s-a încheiat! Nu mai aveţi niciun motiv şi niciun rost să mai rămâneţi prim-ministru. Puteţi pleca liniştită acasă, pentru că cetăţenii români v-au luat un bilet doar dus. Plecaţi, dar nu înainte să răspundeţi politic pentru atentatul la drepturile fundamentale pe care, împreună cu Teodor Meleşcanu şi Carmen Dan, l-aţi condus împotriva a milioane de români din diaspora. Acţiunile dumneavoastră din ziua votului nu trebuie să atragă doar răspunderea politică, adică demiterea din funcţia de prim-ministru, ci şi răspunderea legală! V-am avertizat de mai multe ori că, indiferent cine vă presează şi vă împinge la acţiuni ilegale şi anti-naţionale, cea care va răspunde legal sunteţi dumneavoastră", arată partidele de opoziţie în textul moţiunii de cenzură.



Liderii Opoziţiei sunt de părere că Executivul Dăncilă trebuie demis pentru că în jurul lui sunt baroni locali care îşi doresc în continuare ordonanţe favorabile pe justiţie.

14:30 Tăriceanu: Moţiunea va cădea cu succes. Orban le-a propus parlamentarilor ALDE posturi de miniştri

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, marţi, că moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului nu va trece în Parlament. El a afirmat că liderul PNL, Ludovic Orban, le-a propus parlamentarilor ALDE posturi de miniştri dacă va trece moţiunea de cenzură, însă aceştia au refuzat.



”Împreună cu colegii din ALDE şi cu cei care formează coaliţia din PSD am dat asigurări că această moţiune nu trece. Este un exerciţiu democratic al opoziţiei. Au creat o aşteptare care mi se pare că s-a ridicat la cote mult prea mare faţă de realitatea politică. Moţiunea va cădea cu succes”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.



Întrebat dacă parlamentarii din ALDE vor pleca la PNL, Tăriceanu a răspuns: „Domnul Orban a încercat acum oferindu-le posturi de miniştri şi nu au plecat. În toamnă bănuiesc că le dă la alţii”.



Parlamentarii dezbat, la ora transmiterii acestei ştiri, moţiunea de cenzură depusă de opoziţie pentru demiterea guvernului Dăncilă. La final parlamentarii vor vota moţiunea. Pentru ca aceasta să treacă sunt necesare 233 de voturi, din totalul celor 465 de parlamentari.

10:08 Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că nu are emoţii cu privire la moţiunea de cenzură şi că are încredere în colegii din PSD şi ALDE. Premierul a afirmat că nu va discuta cu Călin Popescu Tăriceanu înainte de votul moţiunii de cenzură.



„Nu am nicio emoţie, am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianţă”, a declarat Viorica Dăncilă.



Întrebat dacă va discuta cu parlamentarii din PSD sau cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, şeful Executivului a răspuns că nu mai este necesar.



„Nu cred că este nevoie. Sunt oameni încare am încredere. Oameni care dau dovadă de foarte multă responsabilitate şi astăzi vom vedea rezultatul”, a răspuns Dăncilă.



Parlamentul dezbate şi votează, marţi, moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie la adresa Guvenrului Dăncilă. Pentru ca aceasta să treacă sunt necesare 233 de voturi, din totalul de 465 de parlamentari.

Ştirea iniţială. Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.

Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz 233 de voturi, în contextul în care Parlamentul are un număr total de 465 de senatori şi deputaţi.

PNL, USR, PMP, Pro România şi UDMR au anunţat că vor susţine demersul. Preşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat, joi, că până la acel moment doar 215 parlamentari au anunţat că vor susţine moţiunea de cenzură.

În schimb, purtătorul de cuvânt al PSD, Mihai Fifor, a declarat, luni, că nu are emoţii şi că PSD va asigura cvorumul de şedinţă, însă nu va vota moţiunea de cenzură în plen.

În ceea ce priveşte ALDE, parlamentarii partidului nu vor vota la moţiunea de cenzură, a anunţat liderul grupului senatorilor ALDE Daniel Zamfir. El a adăugat, miercuri, că urmează să fie stabilită o strategie la vot a parlamentarilor formaţiunii.

De altfel, premierul Viorica Dăncilă a declarat, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD de săptămâna trecută, că le-a transmis colegilor că cei care vor vota la moţiunea de cenzură riscă să fie excluşi din partid de către organizaţiile din care provin.

Moţiunea de cenzură la adresa Cabinetului Dăncilă a fost depusă şi citită miercuri, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Textul moţiunii de cenzură face referire la eşecul organizării alegerilor, situaţia din Valea Uzului, dar şi încercările repetate de emitere a ordonanţelor de urgenţă pe justiţie.

"Duminică, 26 mai 2019, românii au votat într-un mod covârşitor cea mai legitimă moţiune de cenzură împotriva celei mai toxice guvernări din ultimii 30 de ani! În 26 mai, românii au spus un DA categoric pentru o Românie normală şi un NU categoric discursului şi acţiunilor anti-europene şi anti-justiţie ale PSD! Sancţiunea împotriva PSD şi împotriva Guvernului vine direct de la cetăţeni, care au spus răspicat că nu mai vor un guvern incapabil să ducă ţara spre bine şi care are o singură prioritate făţişă – atacurile permanente la adresa justiţiei.

În doi ani şi jumătate, PSD şi ALDE au dezbinat o ţară întreagă, au distrus rolul instituţiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis şansa de a moderniza ţara şi au atentat constant la bazele democraţiei româneşti şi ale statului de drept! În 26 mai 2019, PSD a reuşit să ne unească pe toţi, pe cei de acasă şi din străinătate, ca să ne salvăm ţara din mâinile PSD şi am reuşit!", se arată în textul moţiunii.

Moţiunea PNL, sub numele "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot!", are un mesaj adresat direct premierului.

"Doamnă prim-ministru, Rolul dumneavoastră s-a încheiat! Nu mai aveţi niciun motiv şi niciun rost să mai rămâneţi prim-ministru. Puteţi pleca liniştită acasă, pentru că cetăţenii români v-au luat un bilet doar dus. Plecaţi, dar nu înainte să răspundeţi politic pentru atentatul la drepturile fundamentale pe care, împreună cu Teodor Meleşcanu şi Carmen Dan, l-aţi condus împotriva a milioane de români din diaspora. Acţiunile dumneavoastră din ziua votului nu trebuie să atragă doar răspunderea politică, adică demiterea din funcţia de prim-ministru, ci şi răspunderea legală! V-am avertizat de mai multe ori că, indiferent cine vă presează şi vă împinge la acţiuni ilegale şi anti-naţionale, cea care va răspunde legal sunteţi dumneavoastră", arată partidele de opoziţie în textul moţiunii de cenzură.

Liderii Opoziţiei sunt de părere că Executivul Dăncilă trebuie demis pentru că în jurul lui sunt baroni locali care îşi doresc în continuare ordonanţe favorabile pe justiţie.