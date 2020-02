Bărbatul a fost oprit în trafic în 24 ianuarie, la ora 7.00 dimineaţa, de un echipaj al Poliţiei Rutiere Slatina, iar la testarea cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,07 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere pentru 90 de zile şi l-au amendat cu 1.300 de lei.

Şoferul, care doreşte să rămână anonim, a povestit, pentru MEDIAFAX, că este la cură de slăbire şi cu 12 ore înainte de a fi oprit de poliţişti mâncase două mere şi o banană. Bărbatul susţine că agenţii nu l-au crezut, aşa că el a solicitat probe de sânge. Rezultatele analizelor i-au dat dreptate.

„Pur şi simplu, eu ieşeam din tura de noapte. Sunt la o cură de slăbire, renunţ la masa de seară şi am mâncat fructe. Pe la ora 19.00, maxim 20.00, mâncasem două mere şi o banană. Poliţia m-a oprit în data de 24 ianuarie, la ora 7.06, scrie pe procesul verbal. M-au pus să suflu în etilotest şi a ieşit 0,07. Le-am spus că cel puţin în ultimele 48 de ore n-am consumat strop de alcool. Le-am spus că nu sunt de acord şi am cerut probe de sânge. Mi-au suspendat permisul pe 90 de zile şi mi-au dat amendă 1305 lei. (…) Acum, m-au anunţat că a venit rezultatul analizelor. M-am dus la Poliţie să iau rezultatele, care arată zero alcoolemie”, a declarat, pentru MEDIAFAX, şoferul.

Bărbatul mai povesteşte că, deşi analizele de sânge demonstrează că nu consumase alcool, permisul tot nu i-a fost restituit. Acesta susţine că se va adresa instanţei.

„Mi-au spus că nu pot să-mi dea permisul că s-a schimbat legea şi că trebuie să contest în instanţă. Eu cred că legea e făcută greşit. Nu mi se pare normal ca eu să plătesc o analiză de 120 lei ca să-mi dovedesc nevinovăţia, iar dacă analiza la sânge iese 0,00, mie cine îmi dă banii ăştia? Mi-a răspuns că nimeni pentru că eu am solicitat. Nu mi se pare normal. Banii ăştia sunt pierduţi. (…) Voi contesta în instanţă şi amenda, voi contesta şi suspendarea permisului. Chiar azi ( marţi-n.r.) depun la Judecătorie”, a mai adăugat şoferul.

Potrivit Poliţiei Olt, bărbatul îşi poate recupera permisul doar în instanţă, iar odată depusă contestaţia va putea conduce maşina până la finalizarea procesului.

„La momentul testării, şoferul a avut o alcoolemie de 0,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. Are posibilitatea să solicite recoltarea de probe biologice. Le-a solicitat, iar analizele au arătat zero. La momentul acesta, din punct de vedere legal, poliţiştii nu-i pot restitui permisul. Şi atunci, trebuie să meargă la instanţă şi să solicite anularea procesului verbal şi a sancţiunii complementare. În momentul în care depune contestaţia, primeşte un certificat de grefă. Cu acest certificat merge la Serviciul Rutier şi permisul îi este restituit pe loc. Până la finalizarea procesului, va putea circula”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Cristian Grigorescu, purtătorul de cuvânt IPJ Olt.