„Intenţia declarată a Preşedintelui Iohannis de a “rezolva“, adică a desfiinţa, Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), desfiinţare dorită şi de o serie de partide, demască adevăratul obiectiv al acestora, de restauraţie a controlului serviciilor de informaţii şi a politicului asupra justiţiei. SIIJ a fost şi este susţinută de către magistraţii corecţi care au văzut şi luat poziţie atât împotriva presiunilor şi abuzurilor făcute de DNA asupra judecătorilor şi procurorilor, cât şi împotriva presiunilor serviciilor de informaţii şi ale politicului asupra justiţiei”, transmite Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO), printr-un comunicat de presă.

În sursa citată se atrage atenţia că numirile în conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT sunt toate politice, implicând decizional numai ministrul justiţiei şi preşedintele României, ambii oameni politici.

„Subliniem încă odată, nici un om politic nu este implicat în selecţia şi numirea procurorului şef sau a procurorilor din cadrul SIIJ. Cu toate acestea, atât Preşedintele Iohannis cât şi unele partide politice îşi manifestă determinarea să desfiinţeze secţia invocând repetat că funcţionarea acesteia va pune presiune asupra judecătorilor şi procurorilor pentru că s-ar află sub control politic. Toţi aceşti oameni politici, promotori a unor sloganuri, au datoria faţă de români să explice clar cum o secţie a Parchetului General în care, pentru prima oară, nici un om politic nu are nici un cuvânt de spus cu privire la numirea procurorilor ce o compun, poate reprezenta o presiune asupra magistraţilor şi s-ar află sub control politic.

Să explice clar şi concret cum membrii CSM, singurii implicaţi în numiri, aleşi democratic de judecători şi procurori, vor de fapt să pună presiune asupra acestora folosindu-se de SIIJ, aşa cum aceşti politicieni clamează neîntrerupt”, mai precizează reprezentanţii AJADO.

A transforma desfiinţarea SIIJ într-un obiectiv promovat în campanie înseamnă că „scopul real al celor ce-l promovează este revenirea justiţiei la anii abuzurilor şi restauraţia controlului serviciilor şi a politicului asupra justiţiei”.

„Nu poţi clama decât ipocrit că doreşti independenţa justiţiei când, de fapt, vrei să controlezi politic toate parchetele şi blamezi necontenit singură structura de parchet aflată complet în afară influenţelor politice. Înfiinţarea SIIJ şi modul în care a fost reglementată organizarea şi funcţionarea acesteia este o garanţie pentru cetăţenii României că vor fi cercetaţi penal de procurori imparţiali şi independenţi şi că vor fi judecaţi de judecători liberi, care se supun numai legii, în afară oricăror presiuni şi influenţe.

De asemenea, SIIJ este şi o garanţie că, în conformitate cu principiul constituţional al egalităţii în faţă legii, magistraţii care încalcă legea vor fi traşi la răspundere, la fel că orice alt român, de procurori independenţi de orice influenţe.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, în urmă cu câteva zile, a reuşit să elimine câteva probleme din justiţie, însă „a rămas treaba cu Secţia Specială de rezolvat, o rezolvăm şi pe asta”.