Ministrul de Interne Mihai Fifor a explicat, vineri, la Constanţa, întrebat de ce are Alexandru Cumpănaşu pază de la MAI, că orice persoană care face dovada că viaţa îi e pusă în pericol poate primi protecţie.

„E o procedură legală. Domnul Cumpănaşu a solicitat acest lucru oficial MAI. S-a făcut o analiză în cadrul MAI. Orice persoană cere sprijin, îl primeşte conform legii. Orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, capată protecţie. Orice persoană care face dovadă că are viaţa pusă în pericol poate primi protecţie”, a spus Mihai Fifor.

În aceeaşi conferinţă de presă, Viorica Dăncilă a fost întrebată ce părere are despre anunţul privind candidatura la prezidenţiale a lui Alexandru Cumpănaşu, premierul afirmând că nu vrea să comenteze.

Alexandru Cumpănaşu spune că a cerut Ministerului de Interne protecţie deoarece, potrivit unchiului Alexandrei, „clanurile mafiote” îl ameninţă pe el şi pe familia sa, iar în urma discuţiilor cu conducerea MAI, jandarmii îi vor asigura paza.

„Am solicitat MAI asigurarea protecţiei mele si a familiei în această perioadă. Lupta cu clanurile mafiote din stat şi din afara lui i-a făcut pe unii s-o ia razna şi să mă ameninţe pe mine si familia mea cu moartea dar şi alte forme de ameninţare. Am urmat calea legală şi am informat Parchetul General şi MAI. Care au dispus măsurile pe care le-au considerat necesare în funcţie de informaţiile predate dar şi cele pe care aceştia le deţin”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.

Potrivit unchiului Alexandrei, iniţial s-a discutat ca agenţi ai Poliţiei Române să îi asigure protecţia însă „nu mai are încredere în instituţie”.

„Motiv pentru care s-a recurs la jandarmerie. (...) Nu este plăcut să te uiţi peste umăr însă bătălia cu clanurile mafiote nu este o bătălie cu o mănăstire de maici”, mai spune Cumpănaşu.