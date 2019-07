„Diferenţa dintre noi şi animale este că noi avem cuvânt. Că dacă nu avem cuvânt, nu mai este nicio diferenţă. Vreau să vă spun, cu mult regret, că este cazul. Am venit cu o foarte mare suspiciune la această întâlnire pentru că nu am înţeles niciodată de ce trebuie să mai discutăm, iar un lucru care a fost deja stabilit, a fost comunicat deja, când ni s-a promis că „da, banii care v-au fost luaţi pe primele trei luni, o să-i primiţi înapoi. De ce am venit azi? Promisiunea pentru acest Guvern şi acest ministru de Finanţe înseamnă vorbe goale, vorbe în vânt. Care e valoarea lor? Zero”, a declarat, miercuri, Robert Negoiţă, la ieşirea de la Guvern, acolo unde sunt şi reprezentanţii oraşelor din România.

Negoiţă spune că a fost dezamăgit de modul cum au început discuţiile de miercuri de la Guvern, astfel că a plecat înainte ca întâlnirea să se termine.

„Nu sunt capabili să-şi respecte angajamentele şi promisiunile şi ne mint pe toţi, eu la aşa ceva nu pot participa. Şi ca să vă spun care e nivelul de bătaie de joc, să vă spun cu ce s-a început. Ne-au zis că la Runcu, am aflat şi eu că există această comună, nu sunt probleme cu încasările (...) Ei au promis că ne dau aceşti bani, iar acum ne cheamă iar la discuţii, să ne spună că da, e adevărat, dar parcă nu ni i-ar da”, a mai declarat Negoiţă.

În urmă cu o lună, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, după o întâlnire, atât la Guvern cât şi la minister, cu reprezentanţii municipiilor şi cu cei ai oraşelor, că toate administraţiile locale din ţară vor primi la rectificarea bugetară 100% din impozitele pe venit colectate în primele trei luni ale anului. „A fost o discuţie constructivă, am invitat reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene, municipii, oraşe şi comune (...) Discuţia a vizat două zone importante. În primul rând, anul 2019, ca şi buget, şi aici am mers pe aceeaşi logică ca la întâlnirea cu primarii de sectoare din Bucureşti şi cu doamna primar general, şi anume, pe primul trimestru, - ianuarie, februarie, martie - să alocăm sumele pe impozit pe venit de 100%, să fie lăsate la nivelul localului”, declara ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, în urmă cu o lună, atunci când a mai precizat că sumele urmau să fie livrate către administraţiile locale la rectificarea bugetară.