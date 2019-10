Mircea Negulescu şi Alfred Savu, care au activat în cadrul DNA Ploieşti, au fost puşi sub acuzare într-un nou dosar, fapta pentru care sunt cercetaţi fiind cercetare abuzivă, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cei doi s-au prezentat, miercuri, la sediul Secţiei pentru Investigare a Infracţiunilor din Justiţie pentru a fi informaţi cu privire la calitatea de învinuiţi pe care o au în dosar.

Potrivit aceloraşi surse, procurorii sunt cercetaţi pentru modul în care a fost instrumentat dosarul judecătoarei Ruxandrei Popescu, care a fost trimisă în judecată de DNA Ploieşti pentru abuz în serviciu şi luare de mită. În 2019, judecătoarea a fost achitată.

De altfel, judecătoarea Ruxandra Popescu de la Judecătoria Sinaia a adresat, în iulie 2019, colegilor săi o scrisoare deschisă în care a vorbit despre abuzuri ale procurorilor DNA şi despre necesitatea SIIJ.

În documentul citat, judecătoarea a spus că „1179 de zile am avut calitatea de inculpat, 541 de zile de condamnat în primă instanţă”.

„Sunt judecător din anul 1996 şi nu am fost sancţionată şi nici măcar cercetată disciplinar vreodată. În data de 22 martie 2016, la ora 06:20, am fost luată de poliţie de acasă şi dusă cu mandat la DNA- Serviciul Teritorial Ploieşti, acuzată fiind că în schimbul acceptării promisiunii de a primi o haină de blană în valoare de 500 de euro mi-aş fi <încălcat atribuţiile de serviciu>, pronunţând la data de 11 noiembrie 2010 <o soluţie vădit contrară dispoziţiilor legale incidente> în urma căreia s-ar fi produs un prejudiciu Unităţii Administrativ Teritoriale or. Sinaia în valoare de 220.000 de euro”, a spus magistratul.

Acesta nu este singurul dosar de la SIIJ în care cei doi procurori sunt implicaţi. Aceştia mai sunt cercetaţi pentru grup infracţional organizat alături de fostul şef DNA Ploieşti, Lucian Onea.