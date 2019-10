În urmă cu o lună, la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iaşi au început ample lucrări de reablitare, în valoare de 27 de milioane de euro. Lucrările sunt primele realizate după anii 70, când a fost construit spitalul. De când a început programul de reabilitare, la unitatea medicală au fost depistate mai multe nereguli, cum ar fi tâmplărie schimbată cu câteva luni înainte de marea reablitare sau instalaţii sanitare înlocuite doar pe hârtie, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, preşedintele Consiliului Judeţean, Maricel Popa, instituţie în subordinea căreia funcţionează spitalul.

„Acolo a fost o investiţie în luna aprilie pentru a schimba absolut toată tâmplăria de aluminiu la etajul 3, ştiind că în luna mai se semnează contractul de 27 de milioane de euro. Toate geamurile puse în aprilie se vor scoate pentru a se pune tâmplărie identică peste tot, de o calitate mult mai bună. Sunt bani irosiţi, bani aruncaţi pe fereastră", a declarat Maricel Popa.

El spune că unitatea, care înregistra în trecut pierderi, are acum venituri, după ce conducerea a fost preluată de managerul interimar.

„În luna iunie 2018 spitalul avea pierderi de 593.000 de lei, în iulie 2019, când a început domnul manager activitatea, a avut venituri de 300.000 de lei. În septembrie 2018 era o pierdere de 700.000 de lei, acum au un venit de aproape 400.000 de lei", a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Întrebat dacă a discutat cu fostul manager despre această situaţie, preşedintele CJ Iaşi a declarat că sunt alte instituţii abilitate să îl întrebe ce a făcut. „Noi am sesizat. La fel cum am sesizat că în urmă cu 4 ani instalaţiile sanitare s-au schimbat, deci trebuiau să fie noi, iar acum când am decopertat căminul pentru instalaţii sanitare am constatat că de fapt nu se schimbase nimic. Am solicitat Corpului de control al Consiliului Judeţean să vină să analizeze. Probabil că vor mai trebui să vină să analizeze şi alte contracte. În fiecare săptămână sunt descoperite alte deficienţe care au fost înainte. Se pare că au ascuns gunoiul sub preş. Nu poate fi ascuns la nesfârşit", a mai spus Maricel Popa, în conferinţa de presă organizată la Spitalul de Copii.

Lucrările de reabilitare au presupus deja închiderea unui sector de spital şi mutarea unor secţii.

„Am făcut tot posibilul să relocăm toate paturile de pe un tronson pe altul. Din păcate, în momentul de faţă există o aglomeraţie mult mai mare decât ar trebui. Noi ca spital trebuie să ne facem serviciile. De aceea, de astăzi am introdus o regulă la poartă: fiecare persoană care intră în spital va fi notată în ce calitate vine, am redus programul de vizită la 2 ore zilnic, studenţii vor avea la etajul 7 trei săli de cursuri. Totul este făcut în aşa fel încât să degrevăm secţiile de personal, de studenţi, de elevi, doar pacienţii să fie în secţie", a declarat Corneliu Mihai, managerul interimar al unităţii medicale.

Reabilitarea unităţii medicale ar trebui să dureze 44 de luni.