Săptămâna trecută, ministrul Muncii a mers într-un control neaşteptat la Casa de Pensii a sectorului 6 din Bucureşti, unde s-a declarat uimită de mulţimea neregulilor regăsită. Liberala Violeta Alexandru a declarat că una dintre cele mai grave nereguli este faptul că Oamenii sunt nevoiţi să aştepte până la o jumătate de an decizia de pensionare. Ministrul Muncii pune acastă probloemă pe seama lipsei de asumare a responsabilităţii din sistemul românesc.

„Sistemul public din România are o problemă cu asumarea responsabilităţii (…) „Intervin nenumărate entităţi şi structuri, unul verifică datele, unde îl verifică pe cel care introduce datele, unul îl verifică pe cel care verifică, următorii sunt structuraţi că o comisie care verifică pe cel care introduce datele verificate, toate aceste lucruri în lanţ nu arată decât că sistemul public din România are o problemă cu asumarea responsabilităţii. Sunt oameni cărora li se spune un termen nerespectat ulterior şi care nu dispun de resurse pentru a-şi putea asigura cheltuieli zilnice de trai, plata utilităţilor”, a transmis la ieşirea din clădire Ministrul Muncii.

Pe lângă întârzieri, sistemul de pensii se confruntă şi cu erori d ecalcul. O femeie care a primit decizia de pensionare în iunie are o vechime de muncă de 36 de ani, dar, spune ea, în acte îi apar doar 28.

„Doamna directoare a zis că sistemul este de vină. Prima fişă de calcul a fost greşită, a două a zis că să nu mă aştept la prea mult. Am insistat să mai cer a treia fişă de calcul, adeverinţă mi s-a zis să aduc, am adus, pentru sporuri, ture de noapte, am făcut pârtie aici. Mi s-a spus că ăsta este sistemul, că a nenorocit multă lume. Adică în timpul cât munceam eu şi altă lume că mine”., a declarat femeiea pentru ProTv.

Totuşi, fostul ministru al Muncii Marius Budai susţine că nu a sesizat foarte multe întârzieri ale plăţilor sau ale deciziilor de pansionare:

„Cu siguranţă că pot apărea şi astfel de cazuri, cu siguranţă că în tot ce se întreprinde într-un minister, într-o serviciu public, din mai multe motive: unul ar fi că o persoană realizează stagiul de cotizare într-o ţară UE, acel schimb de documente poate dura. Sau lipsa de un document la dosar şi se solicită o clarificare sau poate fi chiar o problemă în prelucrarea dosarului, dar nu sunt cazuri multiple. Chestiuni care ar trebui discutate şi rezolvate în interiorul ministerului, nu la televizor”, a declarat Marius Budai.