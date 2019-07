Nicolae Moga a fost învestit în funcţia de ministru de Interne miercuri, 24 iulie, după ce Carmen Dan a demisionat din funcţie.

La primele declaraţii în calitate de ministru al Afacerilor Interne, Moga a precizat că nu şi-a dorit această funcţie însă, „dacă tot a fost să fie”, va încerca să facă lucrurile să meargă.

Însă, la o zi după ce oficial Moga a preluat funcţia, presa a început să relateze despre neregulile petrecute în cazul de la Caracal, când oamenii legii au eşuat în misiunea lor de a salva viaţa unei minore, care a sunat la 112 de trei ori.

Demiterile au început să curgă chiar de vineri, de la şeful Poliţiei Române, Ioan Buda, la prefectul judeţului Olt.

Ulterior, marţi, Moga a anunţat că se retrage din funcţie.

„În urma unei discuţii pe care am avut-o în această dimineaţă cu prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, am decis sa mă retrag din funcţia de ministru. Retragerea din această demnitate trebuie să fie văzută ca un nou inceput pentru Minister. În cele 6 zile în care a apărut MAI am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor în cazul tragediei de la Caracal. Toate aceste cercetări vor continua, am încredere în oamenii Oneşti şi profesionişti din Minister, că vor reuşi sa ducă la bun sfârşit munca pe care am început-o împreună şi le multumesc pentru colaborare”, a spus Moga, într-o scurtă declaraţie de presă.

Acesta are, drept urmare, cel mai scurt mandat din istoria Ministerului.

Şi fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a avut un mandat scurt, de doar 12 zile, în anul 2009.

Nicolae Moga este senator PSD de Constanţa, aflat la al treilea mandat şi vicepreşedinte al Biroului Permanent al Senatului României. Între 1996-2000, a fost preşedintele televiziunii Neptun Constanţa.

Nicolae Moga a început munca în 1977, în poziţia de şef lot la Energomontaj Turceni, iar din 1980 a fost şef de brigadă, coordonator lucrări de construcţii montaj ecluzele Năvodari şi Cernavodă - Energomontaj Năvodari. Între 1986 şi 1991, a fost director adjunct Management - Energomontaj CNE Cernavodă, sectorul Termocentrale Electrice, iar apoi a fost numit, între 1991 şi 1993, subprefect al judeţului Constanţa. De altfel, Nicolae Moga a mai deţinut funcţia de subprefect al judeţului Constanţa şi între 2003-2004.

Timp de patru ani de zile, respectiv între 1996 şi 2000, Nicolae Moga a fost preşedintele televiziunii Neptun Constanţa, post înfiinţat de Radu Mazăre şi deţinut de Gabriel Strutinsky, iar în 2008 a obţinut primul său mandat de senator în Parlamentul României, fiind apoi numit vicepreşedinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică si Siguranţă Naţională. În 2012, a mai obţinut un mandat de senator, iar acum se află la al treilea.