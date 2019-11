Nicolae Paulescu, profesor de fiziologie al Universitatii de Medicina si Farmacie din Bucuresti, este cel care a descoperit pentru prima oara, in 1921, insulina, hormonul secretat de pancreas, care regleaza metabolismul glucidelor, lipidelor, protidelor si mineralelor din organism.

Paulescu este cel care a demonstrat eficienta acestei substante in reducerea hiperglicemiei si care a folosit insulina in tratarea diabetului. Descoperirea sa a salvat milioane de vieti.



Enciclopediile ii prezinta insa, la acest capitol, pe doi “eroi canadieni” Frederick Banting si Charles Best care, in 1922, aveau sa primeasca Premiul Nobel, in dauna lui Paulescu. Cei 30 de ani de munca si staruinta in laborator ai profesorului au fost furati de cei doi tineri canadieni, care luasera cunostinta de munca romanului din publicatiile vremii. In baza articolelor acestuia, ei au reusit sa izolelze insulina si sa o foloseasca in tratarea unui pacient. Cu 8 luni inainte, Paulescu publicase intr-o revista de specialitate belgiana rezultatele cercetarilor sale sub titlul “Recherches sur le rôle du pancréas dans l’assimilation nutritive”. Doar ca n-o numise insulina, ci pancreina. In 1916, pe cand se afla in stadiul final al cercetarii, trupele germane ocupasera Bucurestiul. A trebuit sa-si amane anuntarea rezultatelor definitive.

Descoperă îţi prezintă principalele semnificaţii istorice ale zilei de 8 noiembrie:

1674 - A încetat din viaţă poetul John Milton: “Paradisul pierdut”, “Paradisul regăsit” (n. 9 decembrie1608)



1867 - S-a născut medicul Mihai Manicatide, unul dintre fondatorii şcolii româneşti de pediatrie.(m.1954)



1900 - S-a născut scriitoarea americană Margaret Mitchell: “Pe aripile vântului” (m. 1949)



1916 - S-a născut Peter Weiss, scriitor, grafician şi pictor suedez de origine germană. (m. 10 mai 1982)



1922 - S-a născut în Africa de Sud Christian Barnard, primul medic din lume care a realizat un transplant de inimă.(m. 2001)



1960 - John F. Kennedy este ales preşedinte al Statelor Unite ale Americii



1972 - A murit Athanase Joja, filosof şi logician, membru titular al Academiei Române (n. 3 iunie 1904)



1988 - A încetat din viaţă fizicianul Theodor Ionescu, membru al Academiei Române (n. 1899)



1991 - Frontul Popular din Moldova şi alte nouă organizaţii şi ligi pro-unioniste au lansat un apel către preşedintele României, Guvern şi Parlament în care se cerea ca în noua Constituţie a României să se prevadă pentru populaţia din Basarabia şi nordul Bucovinei aceleaşi drepturi şi obligaţii ca pentru cetăţenii români, inclusiv dreptul la cetăţenie română.



1993 - A fost înfiinţată Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei



1996 - Curtea Constituţională a validat rezultatele obţinute de candidaţii la funcţia de Preşedinte în urma alegerilor din 3 noiembrie. Astfel, Ion Iliescu, care a obţinut 32,25% din voturi şi Emil Constantinescu, cu 28,21%, au fost cei care au candidat la această funcţie în turul al II-lea de scrutin, care a avut loc la 17 noiembrie 1996.



1998 - A încetat din viaţă actorul francez Jean Marais (“Elena şi bărbaţii”, “Contele de Monte Cristo”, “Fantomas”, “Nopţi albe”)



2006 - A încetat din viaţă dirijorul Iosif Conta. Din 1954, Conta a fost dirijor principal al Orchestrei Naţionale Radio, ulterior devenind şi director artistic (n. 1924)



2006 - Un proiect de lege care autorizează clonarea umană în scopuri terapeutice a fost adoptat de Senatul australian



2011 - A încetat din viaţă rapperul american Heavy D, celebru în anii 1990 graţie piesei "Now That We Found Love"; a făcut parte din trupa Heavy D & The Boyz cu care a lansat albumele "Mr. Big Stuff" şi "The Overweight Lover's in the House"; a jucat şi în filme ca "The Cider House Rules", "Step Up" şi "Big Trouble" (n. 24 mai 1967).