Fostul preşedinte al CJ Constanţa, Nicuşor Constantinescu, aflat în Peniteciarul Poarta Albă, unde execută o pedeapsă de cinci ani de închisoare, a reacţionat după ce a fost condamat, joi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) la 10 ani de închisoare cu executare. El a fost acuzat că în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa a autorizat plăţi nelegale şi a prejudiciat instituţia cu peste 30 milioane de lei şi statul cu peste un milion de lei.

„După ce am fost condamnat pentru abuz în serviciu pentru că o entitate publică, Centrul Militar Zonal, avea bani insuficienţi, deşi îşi dorea mai mulţi, căci nu îi aprobase decât atât Consiliul Judeţean, prin hotărâre, deşi, chiar aşa de ar fi fost, fapta era contravenţie. După ce un complet condus de Ionuţ Matei m-a condamnat apoi că am retrocedat, potrivit legii, terenuri pentru cetăţeni cu care nu am avut nicio înţelegere, având un prejudiciu uriaş, potrivit expertizei, de zero lei, s-a trecut acum la next level. Am fost condamnat din nou, la o pedeapsă cumplită, tot pentru abuz în serviciu, şi tot pentru foloase pe care le-am adus unor cetăţeni pe care nu i-am cunoscut niciodată, deoarece nu aş fi păzit perdelele forestiere plantate pe marginea drumului, ca să nu le mănânce caprele şi să nu le usuce seceta. Să se împiedice în drumul lor spre execuţii macabre Sistemul de decizii ale Curţii Constituţionale, cum ar fi decizia 405/2016 sau 250/2019 ale Curţii Constituţionale? Nici gând! Când intri în rândul <ţintelor> trebuie să mori în puşcărie, chiar dacă eşti nevinovat. Dacă aş fi comis o crimă, aşa cum comit ei zi de zi, ar fi fost mai clemenţi cu mine, cu siguranţă”, a scris Nicuşor Constantinescu pe pagina lui de Facebook.

În dosarul în care fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa a fost condamnat la 10 ani de închisoare, procurorii DNA l-au acuzat pe Nicuşor Constantinescu că, în perioada 2010 – 2014, alături de R.A.J.D.P. Constanţa şi Gâmbuţeanu Adrian George, au constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat şi alţi inculpaţi, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni îndreptate împotriva intereselor economice ale Consiliului Judeţean Constanţa.

Nicuşor Constantinescu şi-a îndeplinit, spun procurorii, în mod defectuos atribuţiile de serviciu care decurgeau din calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, determinând un prejudiciu în dauna Consiliului judeţean Constanţa în valoare de 30.782.039 lei.

În prezent, fostul preşedinte de consiliu judeţean execută, la Penitenciarul Poarta Albă, o pedeapsă de cinci ani de detenţie, dispusă de Curtea de Apel Constanţa, fiind condamnat pentru că, în perioada 2009 - noiembrie 2013, nu a asigurat finanţarea Centrului Militar Zonal Constanţa.