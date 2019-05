„Eu nu am crezut că în România vom trăi situaţia în care oamenii merg la închisoare şi tac din gură.” -Victor Ponta,19 mai 2019. Vezi tu,Victor Viorel, asta-i diferenţa dintre Mickey Mouse şi Big Hunter!

Este nedemn pentru un politician care a contribuit direct la condamnarea liderilor locali ai partidului pe care l-a trădat să mintă, pentru a cerşi voturi. Prin grija ta directă am fost suspendat din P.S.D. În 12 iunie 2015, aşa că nu aveam cum să-ţi fac confidenţe la CEX-ul din 22 iulie 2015, cu atât mai puţin să votez! Ce am avut de spus, ţi-am spus la CEX-ul de la Sinaia, de la hotel Mara. Am fost sacrificat conform listei făcute de naşul tău Maior, sunt condamnat pentru abuz în serviciu, făcut prin Hotărâre de Consiliu Judeţean, dar sunt acelaşi: nu tac şi nu mint” a scris Nicuşor Constantinescu, pe Facebook.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa a fost condamnat, miercuri, 8 mai, la 4 ani de închisoare cu executare, în dosarul referitor la achiziţia elicopterului prăbuşit în lacul Siutghiol. Decizia instanţei nu este definitivă.

Foto: Hepta