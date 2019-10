„Am chemat în judecată Primăria Capitalei pentru Parcul Cişmigiu, aşa cum am promis. În 13 august am solicitat Primăriei să ne comunice documentaţia tehnică pentru Parcul Cişmigiu, în care ar urma să se construiască alei betonate largi, peste rădăcinile copacilor. Documentaţia ar fi trebuit să stea la baza Hotărârii Consiliului General pentru indicatorii tehnico economici, dar nu a fost făcută publică. Primăria nu a răspuns în termenul legal de 30 de zile. Am formulat acţiune la Tribunalul Bucureşti. Numărul dosarului este 28678/3/2019”, a scris Nicuşor Dan, pe Facebook.

Primăria Capitalei va investi 10 milioane de euro în reabilitarea peisagistică a Parcului Cişmigiu din Capitală, potrivit unui proiect de hotărâre votat miercuri în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Potrivit proiectului care stabileşte indicatorii tehnico- economici în valoare de 46 de milioane de lei (aproximativ 10 milioane de euro), lucrările de reabilitare peisagistică a Parcului Cişmigiu ar urma să se facă pe o perioadă de 3 ani (36 de luni).

Potrivit proiectului, obiectivele de intervenţie propuse în documentaţie sunt:

„Refuncţionalizarea modului de utilizare al parcului cu prezervarea şi punerea în valoare a compoziţiilor de mare calitate ale parcului cum ar fi: ansamblul Cetăţii, ansamblul Movilei, ansamblul Terasei trandafirlor, Rondului Roman cu terasele de meditaţie (…)

Revitalizarea peisageră a parcului prin aplicarea unor măsuri eficiente şi ştiinţifice de înlocuiri, toaletări, plantări, cu punerea în valoare reciprocă atât a vegetaţiei cât şi a ansamblurilor construite şi a oglinzii de apă, element definitoriu al parcului Cişmigiu”, se arată în proiectul de hotărâre votat miercuri.

Proiectul a creat şi câteva controverse, după ce consilierii USR au cerut o dezbatere mai largă pe acest subiect, cerând retragerea proiectului de pe ordinea de zi. În replică, Gabriela Firea s-a opus retragerii proiectului, considerând că intervenţia celor de la USR nu este justificată.