„În urmă cu câteva luni am anunţat public intenţia mea de a candida la Primăria Capitalei. Am spus că varianta cea mai bună pentru opoziţie este varianta unui candidat unic şi mi-am exprimat speranţa că o să am susţinerea partidelor de opoziţie USR, PLUS, PNL. Azi vin în faţa dvs. şi vă prezint rezultatele unui sondaj de opinie pe care l-am comandat şi care confirmă ceea ce spuneam în urmă cu câteva luni”, a declarat, miercuri, Nicuşor Dan.

Potrivit sondajului prezentat de Nicuşor Dan, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Municipiului Bucureşti, bucureştenii ar vota în proporţie de de 41% Nicuşor Dan (USR + Plus), 31% cu Gabriela Firea (PSD+Alde+Pro România) şi 25% cu Rareş Bogdan (PNL + PMP) .

„Convingerea mea este că USR, PLUS, PNL trebuie să aibă un candidat comun şi penru că Gabriela Firea, după cum vedeţi, are încă o încredere foarte mare în rândul bucureştenilor şi o intenţie de vot consistentă, şi pentru că Bucureşti are nişte probleme foarte serioase care necesită o colaborare între primar şi Consiliul General, ar fi ideal pentru bucureşteni şi Bucureşti ca această colaborare să fie formalizată într-un protocol, cu mult înainte de alegerile locale, tocmai pentru ca toate chestiunile care ţin de problemele uriaşe ale Bucureştiului să fie trecute în acel protocol şi echipa care vine la conducere să înceapă din prima zi să lucreze. (...) Eu cred că echipa care începe să lucreze pentru Bucureşti trebuie să înceapă să lucreze din ianuarie 2020", a declarat Nicuşor Dan.

De asemenea, potrivit sondajului, dacă Alianţa 2020, USR PLUS, va avea un candidat unic pentru Primăria Municipiului Bucureşti, bucureştenii cred că acesta ar trebui să fie Nicuşor Dan (30%), Vlad Voiculescu (11%) iar Roxana Wring şi Ana Ciceală au un procent de 1% fiecare.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte candidaţii la Primăria Capitalei, neasociaţi cu partidele politice, potrivit sondajului Gabriela Firea ar obţine 29% din voturi, Nicuşor Dan 28%, Rareş Bogdan 22%, Vlad Voiculescu 12% iar Robert Turcescu 4%.

Sondajul a fost realizat de Psyho Global, la comanda lui Nicuşor Dan, în perioada 23-29 iulie 2019, pe un eşantion probabilist, aleator simplu, de 802 subiecţi, având marja de eroare de 3,4% pentru un nivel de încredere de 95%.

Declaraţiile lui Nicuşor Dan vin în aceeaşi zi în care PLUS l-a desemnat pe Vlad Voiculescu să candideze la Primăria Capitalei din partea formaţiunii.