Un localnic din Moţăţei a surprins cum muncitorii turnau cu tunurile ciment direct pe iarbă, pentru modernizarea locului de joacă de la grădiniţa din comună.

Deşi pe iarbă se vede o plasă de sârmă, muncitorii nu a pus pietriş înainte de a turna cimentul.

Primarul comunei Moţăţei, Constantin Enea, le ia apărarea muncitorilor şi spune că au pus cimentul care a rămas de la o altă lucrare şi că iarba era tăiată.

„Cimentul pe care l-au turnat la grădiniţă a rămas de la alte lucrări şi nu ştiau unde să îl ducă. Am zis să îl ducă în curtea grădiniţei, la locul de joacă. Am şi primit recomandări de la cei cu inspecţia muncii să facem un loc cu două leagăne şi tobogan puse pe o placă de ciment pe care să se pună un covor de cauciuc, ca să nu se accidenteze copiii. Locul pe care s-a turnat cimentul respectiv este foarte mic. Nu este un spaţiu foarte mare. În plus, iarba este tăiată şi este pusă şi o plasă de sârmă. Nu este o investiţie. Pur şi simplu oamenii respectivi au vrut să facă un bine, să toarne ciment. Nu se pune problema că nu am fi avut piatră, pentru că aveam pe stoc. Cu siguranţă, vor folosi piatra atunci când va fi nevoie", a spus primarul comunei Moţăţei.

Placa de ciment turnată de muncitori este plasată exact sub o parte a unui balansoar pentru copiii, lucru care îl face impracticabil.

Primarul din Moţăţei spune însă că lucrările la locul de joacă vor continua şi se vor face aşa cum trebuie.