În imaginile filmate cu un telefon mobil, cel mai probabil de către unul dintre vecini, se poate vedea cum uşa casei se deschide iar copila de opt ani este trasă pur şi simplu de mâini de către procurorul de caz, Maria Piţurcă .

În momentul în care calcă în exteriorul casei, fetiţa reuşeşte să îşi elibereze una dintre mâini, dar cade pe spate, foarte aproape de tocul uşii. Procuroarea nu se lasă intimidată şi trage de copilă, aceasta fiind târâtă, în timp ce Maria Piţurcă încearcă să îi prindă mâna eliberată.

În continuare se aud urletele fetiţei, vocea unei femei care strigă "o omorâţi" şi se vede procuroarea care trage violent de copil.

Procurorul Maria Piţurcă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiţei de 8 ani din Mehedinţi, spunea vineri că nu a tras de copil în timpul intervenţiei şi că a încercat să o ia în braţe.

„Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, a spus Maria Piţurcă.

Potrivit procurorului de caz, acţiunea a fost posibilă după ce în data de 24 mai Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi a depus o sesizare în care se arăta că asistentul maternal Ş.M. refuză să predea copilul părinţilor adoptatori.

Fetiţa a fost luată cu mascaţii din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, după ce a fost înfiată de o familie din America.

Procurorul general Bogdan Licu a dispus verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind modul în care un procuror din acea structură a intervenit în cazul fetiţei din Mehedinţi şi a efectuat percheziţia domiciliară. Totodată, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a sesizat Inspecţia Judiciară pentru a efectua cercetări cu privire la conduita şi modul în care procurorul de caz.

În această situaţie, premierul Viorica Dăncilă a cerut corpurilor de control ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială să fie luni dimineaţă la prima oră în Dolj şi Mehedinţi.

Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului a precizat că persoana de la care a fost preluată fetiţa din Mehedinţi nu mai avea calitatea de asistent maternal, fiindu-i retras atestatul, astfel că fata era reţinută ilegal. Adopţia pentru fetiţă a fost deschisă încă din 2013. Pe toată perioada de valabilitate a adaptabilităţii copilului, au fost făcute demersuri pentru identificarea în plan intern a unei familii/persoane adoptatoare, însă nu s-a reuşit finalizarea unei adopţii cu o familie/persoană cu reşedinţa obişnuită în România, arăta sursa citată. În cadrul procedurii de adopţie , au fost selectate 120 de familii atestate din România, dintre acestea o singură persoană a dorit să participe la o primă vizită a fetiţei, dar care a refuzat ulterior continuarea demersului.

Asistenta maternală care a avut grijă de fetiţa luată din casă de mascaţi, la Baia de Aramă, susţinea că nu a refuzat adopţia copilei şi a fost obligată să semneze o declaraţie gata scrisă. Soţul acesteia declar, la rândul său, că a formulat plângeri la DIICOT împotriva DGASPC Mehedinţi.

Sâmbătă, avocatul familiei adoptive, Liviu Belulescu a declarat că Sorina s-a adaptat la noua situaţie: „Fetiţa este foarte bine, se vede de pe buze. S-a adaptat imediat. I s-au spus tot felul de prostii, că o taie pe burtică şi îi ia maţele şi o duce în America să le vândă. Fetiţa este bine".

Oamenii din Baia de Aramă au ieşit, sâmbătă seara, pentru a doua zi consecutiv, în faţa casei asistenţilor maternali de unde a fost luată Sorina, acuzând că autorităţile că nu se implică în acest caz.