Femeia a declarat pentru Mediafax că maşina a oprit în dreptul copilei, şoferul a coborât un geam şi a vorbit cu aceasta.

„Ce i-a spus nu ştiu, fata a trecut prin faţa maşinii, că avea o sacoşă, proabil o trimisese mamă-sa după cumpărături, a trecut prin faţa maşinii şi s-a urcat imediat în partea dreaptă a dânsului şi a demarat într-o forţă puternică de o scrâşnit roţile şi s-a dus. Eu, fiind vecină aici, cunosc maşini, cunosc vecinii, rudele care au maşini şi zic <asta e o maşină care ceva nu e în regulă>. Băiat tânăr care să o ieie... Am ieşit în drum şi am văzut că nu a oprit la poarta lor, m-am dus şi am anunţat repede pe mamă-sa”, povesteşte femeia.

Vecina adaugă că agresorul avea faţa rotundă şi tatuaje pe braţul stâng. Femeia nu îi dă mai mult de 23 de ani, la momentul respectiv.

Întrebată dacă bărbatul seamănă cu olandezul Johannes Visscher, femeia a răspuns: „Parcă, parcă. Ăsta parcă era oleacă mai rotund la faţă. Ăsta pare oleacă mai lunguieţ. (...) Când o demarat au rămas urmele pe asfalt. S-a cunoscut că ceva nu era în regulă. Fiecare avem copii, fiecare trebuie să ne apărăm. Ca vecini trebuie să ne apărăm. Ştiu eu, fraţii lui au un fel de maşină, cumnaţii altfel. Ăla nu era cunoscut. De asta m-am dus la vecina şi am întrebat-o dacă a trimis fata undeva. A spus că da. I-am povestit că a luat-o de lângă pancardă. Dar şi copila aşa s-a urcat în maşină. Fata a spus că nu i-a făcut nimic, i-a pus mâna la zonele intime”.

Potrivit femeii, bărbatul conducea un Logan alb

Parchetul General a preluat, joi, un dosar din 2016, de la Iaşi în care o fetiţă ar fi fost agresată sexual de un bărbat, iar primele indicii ale anchetatorilor arată că făptaşul ar fi tot olandezul care ar fi ucis-o pe Adriana, minora de 11 ani din Dâmboviţa. La acel moment, fetiţa avea 8 ani.

Imaginile cu posibilul agresor al fetiţei din Iaşi, care pare a fi olandezul din cazul Dâmboviţa, au fost transmise în spaţiul public în anul 2018, pentru a cere sprijin din partea populaţiei în identificarea bărbatului, deşi dosarul penal de agresiune sexuală a fost deschis în 2016.

„În acest moment poliţiştii efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului General pentru documentarea activităţii infracţionale a persoanei care apare în imagini. În anul 2016, în judeţul Iaşi a fost înregistrat un dosar penal în care s-au făcut cercetări sub coordonarea unui procuror al Parchetului de le lângă Judecătoria Iaşi. Au fost desfăşurate activităţi de cercetare penală, dar nu au fost elemente suficiente care să ducă la identificarea persoanei care apare în imagini”, a declarat, pentru Mediafax, Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române.

Poliţia nu poate confirma deocamdată că bărbatul din imagini este olandezul care ar fi ucis-o pe Adriana, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa.

„La acest moment nu putem nu putem confirmă că este vorba de aceeaşi persoană şi se desfăşoară activităţi şi în cazul de la Iaşi sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului General. (...) În urma cercetărilor efectuate în 2016, nu au fost elemente suficiente care să ducă la identificarea persoanei în urma verificărilor în bazele de date ale Poliţiei Române”, a spus Ghebaur.