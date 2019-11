UPDATE: 15:17 ÎCCJ, despre primul termen în dosarul Revoluţiei: Procedura s-a desfăşurat în condiţii normale

Procedura s-a desfăşurat în condiţii normale, fiind derulate măsurile judiciare şi administrative necesare pentru gestionarea unui dosar de o asemenea amploare, au transmis, vineri, reprezentanţii Instanţei Supreme, după primul termen în dosarul Revoluţiei.

Potrivit reprezentanţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la primul termen în procesul care vizează evenimentele din decembrie 1989, au fost emise aproximativ 5.000 de citaţii, iar la sediul Instanţei Supreme au fost prezente, vineri, aproximativ 600 de persoane.

„Completul de judecată şi conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au luat toate măsurile administrative posibile, pentru a se putea asigura respectarea dispoziţiilor procedurale, accesul persoanelor citate la şedinţa de judecată, respectarea drepturilor procedurale ale acestora şi asigurarea dreptului publicului la o informare corectă prin intermediul instituţiilor media, în condiţiile speciale create de numărul mare de participanţi la judecarea cauzei şi de spaţiul insuficient în care se desfăşoară activitatea instanţei supreme”, se arată într-un comunicat de presă al ÎCCJ.

Instanţa Supremă arată şi că pe parcursul desfăşurării procesului au existat două incidente, în care s-a asigurat intervenţia echipajelor medicale de urgenţă pentru două persoane cărora li s-a făcut rău.

„Procedura s-a desfăşurat în condiţii normale, fiind derulate măsurile judiciare şi administrative necesare pentru gestionarea unui dosar de o asemenea amploare”, se mai arată în comunicat.

Următorul termen în cauză a fost stabilit pentru data de 21 februarie 2020.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reaminteşte public numeroasele demersuri făcute de o lungă perioadă de timp în vederea asigurării unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii instanţei supreme, care trebuie să fie pregătită din punct de vedere logistic inclusiv pentru administrarea unor dosare cu un număr foarte mare de participanţi la procedurile judiciare. Dificultăţile de ordin material sunt de natură să creeze neplăceri pentru justiţiabili în desfăşurarea procedurilor judiciare aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi afectează solemnitatea actului de justiţie”, se mai arată în comunicatul ÎCCJ.

UPDATE 14:12 Nou termen pentru procesul Revoluţiei. Unele citaţii s-au întors pentru că persoana a decedat

Procesul Revoluţiei a fost amânat pentru data de 21 februarie 2020, după ce instanţa a constatat lipsa de procedură. Timp de cinci ore au fost strigate 3.516 persoane.

Timp de cinci ore, la primul termen al Revoluţiei au fost strigate 3.516 persoane.

Aproximativ 600 dintre ele au fost prezente.

Instanţa a stabilit un nou termen de judecată, respectiv data de 21 februarie 2020, ora 9.00.

Procesul s-a amânat din cauza lipsei de procedură, după ce unele citaţii au ajuns înapoi cu menţiunea că persoana a decedat sau nu au fost găsită la adresa indicată ori adresa era greşită.

La termenul de vineri, fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, pus sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii, nu a fost prezent, fiind reprezentat de avocat.

UPDATE 11:00 Încă o persoană care participă la procesul Revoluţiei a avut nevoie de îngrijiri medicale

Încă o persoană care participă, vineri, la procesul Revoluţiei a avut nevoie de îngrijiri medicale, echipajul SMURD fiind deja la Instanţa Supremă, pentru o femeie care s-a simţit rău.

Echipajul SMURD a intervenit pentru a-i acorda îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă care participa la primul termen în procesul Revoluţiei din 1989.

Paramedicii erau în zonă, pentru că, iniţial, au fost chemaţi pentru o femeie care s-a simţit rău.

Ambele persoane au primit ajutor medical şi au refuzat să plece de la Instanţa Supremă, unde se judecă primul termen, în cameră preliminară, în dosarul Revoluţiei.

UPDATE 10:20 Ambulanţa chemată la Instanţa Supremă: O femeie care participă la procesul Revoluţiei se simte rău

Unei femei care participă, vineri, la primul termen în dosarul Revoluţiei, i s-a făcut rău şi a avut nevoie de intervenţia unui echipaj SMURD.

Un echipaj SMURD a sosit la Instanţa Supremă, unde a fost chemat pentru a-i acorda îngrijiri unei femei în vârstă, căreia i s-a făcut rău.

Primele informaţii sunt că femeia, care era în sediul ÎCCJ, a început să se simtă rău, iar cei prezenţi au sunat la 112.

Echipajul SMURD este la Instanţa Supremă la ora transmiterii ştirii şi îi acordă femeii primele îngrijii medicale.

Peste 700 de oameni, revoluţionari şi urmaşi ai revoluţionarilor, participă, vineri, la primul termen în dosarul Revoluţiei.

Adrian Georgescu, avocatul lui Ion Iliescu, a declarat, vineri, la ÎCCJ, că fostul preşedinte nu participă la proces, pentru că este o fază în care prezenţa sa nu este necesară, fiind reprezentat prin avocat.

„Nu vine pentru că este reprezentat (Ion Iliescu – n.r.). Suntem într-o procedură care nu presupune în mod obligatoriu prezenţa. Este o procedură tehnică (...) Părerile pe fond vor fi făcute la momentul la care va începe judecata. Repet, ne aflăm în camera preliminară, urmează să vedem, după parcurgerea camerei preliminare. Va începe judecata şi în raport de momentul respectiv vom vedea şi care vor fi apărările. La momentul acesta bineînţeles că nu vă pot furniza informaţii în legătură cu apărările care vor fi făcute. Să ajungem acolo”, a spus Georgescu.

Avocatul fostului preşedinte al României, care a fost pus sub urmărire penală pentru infracţiuni contra umanităţii în dosarul Revoluţiei, a declarat că a depus mai multe cereri şi excepţii în cauză.

„Nu e niciun fel de secret (depunerea de cereri şi excepţii – n.r.). Ele au fost depuse la dosar, invocă atât neregularitatea actului de sesizare, în raport cu descrierea faptelor, cât şi nelegala administrare a unora dintre mijloacele de probă”, a spus avocatul lui Ion Iliescu.

Potrivit acestuia, pe de o parte cere refacerea anchetei, iar pe de altă parte, restituirea dosarului la urmărire penală.

„Da, pe de o parte (refacerea anchetei – n.r.). Pe de altă parte, restituirea acelui dosar la urmărire penală. În principal am să spun că fapta domnului Iliescu aşa cum este expusă în actul de sesizare nu îndeplineşte standardele prevăzute de lege în materia descrierii de fapte într-un act de sesizare. După aceea, sunt o grămadă de aspecte care sunt controversate în interiorul actului de sesizare şi care, în mod evident conduc la imposibilitatea restabilirii judecării obiectului cauzei şi mai sunt, de asemenea, chestiuni de injuncţiune în ceea ce priveşte modul în care a fost realizată urmărirea penală şi modul în care au fost făcute punerile sub acuzare cel puţin în ceea ce îl priveşte pe clientul eu de-a lungul vremii”, a mai spus Adrian Georgescu.

Peste 700 de oameni, victime şi urmaşi şi revoluţionarilor, sunt, vineri, la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde are loc primul termen în cameră preliminară, în dosarul Revoluţiei. Cei mai mulţi spun că au venit cu speranţă, dar nu cred că acest dosar va ajunge la final, ci, mai degrabă, că este „timp pierdut” şi că „nici de acum în 30 de ani nu se va întâmpla nimic”.

Gheorghe Preda a fost împuşcat în ochi la Revoluţie, iar două săptămâni a stat în spital, timp în care soţia l-a crezut mort. Plecase de acasă pentru a-i cumpăra fiicei un cadou de sărbători.

„Timp pierdut. Am venit degeaba aici, să ne vadă lumea. Până acum nu ne-a văzut pe toţi laolaltă. (...) Ca de sărbători, m-am dus şi eu să îi cumpăr ceva fiicei şi nu am mai nimerit să cumpăr că m-au împuşcat. Cine? Nu ştiu! M-au împuşcat în ochi. Am stat în spital două săptămâni. Femeia mă ştia mort, până am venit înapoi acasă. Am avut dureri în continuu la ochi. După doi ani de zile mi-au scos ochiul de tot. Am făcut şi cheaguri de sânge pe creier. Am fost operat şi pe creier, am pierdut vederea şi pe partea dreaptă. Am căzut şi acum sunt în scaun din cauza piciorului, mi-am rupt piciorul”, a povestit bărbatul.

Victima Revoluţiei nu mai speră că după 30 de ani se va face dreptate.

„Dacă nu s-a soluţionat în 30 de ani, ce să mai faci acum? Se soluţionează acum, în 5 minute? Nici de acum în 30 de ani nu se va întâmpla nimic”, a mai spus Gheorghe Preda.

Aurel Ionică era militar în termen în timpul Revoluţiei din 1989. Atunci a fost împuşcat şi spune că i s-a recomandat să tacă. Speranţa de a i se face dreptate acum îi este „la Dumnezeu”. „Am trecut prin focul morţii”, spune el.

„O aşteptare pentru normalitate şi pentru stabilirea adevărului, ceea ce nu se prevede într-un viitor cât de apropiat. În rest, continuăm să mergem împreună, cu speranţă. Am trecut prin focul morţii. Fiind militar în termen, în data de 24, aşa s-a întâmplat. Un glonţ necunoscut, dar foarte cunoscut..., cineva m-a sfătuit să nu vorbesc, că nu e bine, că nu o să se afle adevărul niciodată şi e mai bine să tac, pentru că justiţia ş procuratura nu iau măsurile cum trebuie. Ar trebui să o ia de jos, de la talpa ţării, de la soldatul ăla mic, să întrebe adevărul. Nu de la ofiţeri, că ofiţerii, ăştia sunt... Ofiţerii ne-au au executat pe noi după 22 când aflasem noi, ca să iasă Revoluţia lui Iliescu. Altceva nu am ce să spun. Îmi pare rău pentru cei care au murit lângă mine. Eu am scăpat doar împuşcat, rănit. Alţii au murit. Aş vrea să dea Dumnezeu, din tot sufletul aş vrea, să vedem şi noi cine şi cu ce preţ, dar totuşi mă gândesc că Iliescu o să scape”, a spus Aurel Ionică.

Vineri are loc, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), primul termen în cameră preliminară în dosarul Revoluţiei, în care fostul preşedinte al României Ion Iliescu şi fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii.

Potrivit portalului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, primul termen în cameră preliminară în dosarul Revoluţiei a fost stabilit pentru data de 29 noiembrie, la ora 09.00.

Pentru acest proces au fost emise citaţii pentru 5.000 de persoane, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat deja că va avea program special.

