Noul prefect al judeţului Olt, Angela Nicolae, a ajuns, sâmbătă, în jurul orei 14.00 la locuinţa lui Gheorghe Dincă, iar întrebată, de presă, de ce a venit, aceasta a răspuns că vrea „să i se întipărească foarte bine în minte acest loc”.

„Am venit ca om. Vreau să mi se întipărească foarte bine în minte acest loc, am simţit nevoia să văd personal locul desfăşurării evenimentelor. Simt nevoia să mi se întipărească în memorie, să îmi amintesc întotdeauna care este datoria mea de funcţionar public. De a fi orientat spre cetăţean. Întreaga mea compasiune către familiile victimelor. Eu am încredere în instituţiile statului, în organelle de cercetare ale DIICOT, am încredere în justiţie”, a spus Angela Nicolae.

Întrebată ce măsuri a luat în acest caz, Angela Nicolae a spus că este prefect de numai trei zile.

„Avem datoria de a verifica ce nu a mers bine în acest lanţ al acţiunilor pentru a lua cele mai bune decizii în viitor. (...) M-am gândit, de ieri, din prima zi (...) Nu aş vrea să intrăm în astfel de discuţii. Aş putea să vă recit pe de rost atribuţiile prefectului. În viitor (...) vom analiza. Sunt în a treia zi de mandat. Nu este o scuză, nu e o justificare. Urmează să arăt ce pot”, a spus Angela Nicolae.

Potrivit prefectului, Corpul de Control al MAI verifică dacă Prefectura Olt a fost informată la timp despre situaţia din Caracal şi ce măsuri au fost dispuse.

Angela Nicolae a depus o coroană de flori la locul unde sute de oameni au aprins candele, în memoria Alexandrei.

Prefectul şi subprefectul din Olt au fost demişi, în urmă cu o săptămână, de ministrul de Interne de atunci, Nicolae Moga, care a anunţat că va propune noi nume în şedinţa de Guvern.

Demisiile au fost cerute de premierul Viorica Dăncilă, ca urmare a modului defectuos în care s-a intervenit în cazurile de la Caracal.

Petre-Silviu Neacşu, prefetul de Olt demis, se afla în concediu în momentul producerii tragediei. Alături de el a fost schimbat şi Radu-George Ioniţă, subprefectul judeţului Olt.