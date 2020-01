Nu există CETĂŢENI ROMÂNI printre persoanele afectate de CARNAGIUL din Rot am See. „Nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară cu privire la acest incident”, MAE

Autorităţile locale din Rot am See, Republica Federală Germania, au confirmat pentru Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Consulatul General al României la Stuttgart, că nu există cetăţeni români printre persoanele afectate de carnagiul care s-a petrecut vineri, 24 ianuarie 2020, în localitatea Rot am See din landul Baden-Württemberg.