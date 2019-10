Thomas Weir, un bărbat imobilizat în scaunul cu rotile, în vârstă de 50 de ani, a dorit cu tot dinadinsul să audă veşti de la Laura Jones, în vârstă de 41 de ani.



Bărbatul a pus ochii pe ea în urmă cu 18 ani, după ce a văzut-o într-un film pornografic, scrie dailystar.co.uk.



Acum, acesta se simte „minunat”, deoarece modelul sexy de la „Babestation” l-a băgat în seamă.



Fostul angajat al unui depozit spune că nu i-a venit să creadă când a fost contactat, miercuri seară, de femeie.



Se pare că aceasta va accepta o parte din banii lui, pentru a-i cheltui cu copii şi pentru a-şi cumpăra lenjerie intimă, detaliu important în cariera ei de modelling.



Thomas, din Greenock, Inverclyde, este fericit că banii lui vor ajunge la Laura, „cea mai frumoasă persoană, atât la interior, cât şi la exterior”.



Thomas, care locuieşte în Milton Keynes, se teme că va muri în curând, din cauza diabeturilor şi a unei infecţii MRSA.



Anul trecut, bărbatul a rămas fără un picior din cauza bolii şi a fost ţintuit într-un scaun rulant.



Thomas nu mai ţine legătura cu familia lui şi nu ştia cum să drămăluiască suma de 20.000 lire sterline din bancă, aşa că a dorit să o doneze.



Luni, acesta a declarat că doreşte să-i dea banii Laurei.



A doua zi, Laura a spus că „nu va primi banii” din testamentul lui Thomas.



Miercuri seară, aceasta i-a telefonat bărbatului, pe care l-a surprins plăcut: a decis să accepte suma respectivă.



„Laura a explicat că nu se simte în largul ei să primească banii. Ea a sugerat să-i folosesc pentru a-mi îndeplini ultimele dorinţe, dar eu nu pot sări din avion cu un picior.



Mi-a dat apoi ideea de a urma lecţii la tobe, dar eu am mai avut asemenea lecţii.



Dacă va accepta banii, îi va folosi alături de copiii ei, îi va da pe haine şi va investi în cariera ei de modelling. Nimic nu este bătut în cuie, dar ea e cea mai frumoasă persoană şi eu vreau să aibă banii”, a declarat Thomas.



Thomas a pus ochii pe Laura în 2001, pe când aceasta juca în filme pentru un post tv pornografic.



„Un prieten mi-a povestit despre Laura şi eu am văzut-o într-o seară pe SXTV Live. Show-ul se chema Laura Dares. Am devenit fanul ei numărul unu”, a mărturisit bărbatul.



În următorii ani, Thomas s-a uitat în mod regulat la filme porno cu Laura.



Între 2003 şi 2010, Laura a dispărut din filmele pentru adulţi, iar Thomas s-a întrebat dacă o va mai vedea vreodată. Aceasta a revenit însă în ianuarie 2011, cu noi producţii.



„Mă uitam la porno şi am văzut un segment video denumit „Laura Live”, în care apărea ea”, a povestit Thomas. Ulterior, fanul a sunat direct la linia erotică, pentru a vorbi cu Laura.



„În aprilie 2011, am discutat puţin cu ea, nimic sexual. A treia conversaţie a noastră a avut loc aseară”, a povestit Thomas.



În urmă cu opt ani, Thomas a reacţionat dur la zvonurile privind posibilele lui sentimente faţă de actriţa porno Laura.