Pe 2 august, în piscina Pleiada Boutique Hotel din zona SPA, va avea loc vernisajul expoziţiei de fotografie „WaterLear”, cu imagini semnate Florin Ghioca, fotograful oficial al Teatrului Naţional din Bucureşti. Titlul expoziţiei, „WaterLear”, este o combinaţie între „water” (apă) şi numele regelui din spectacolul ”Lear”.

Vor fi expuse 15 portrete ale unor actori foarte cunoscuţi ai Teatrului Naţional Bucureşti, printre care Marius Manole, Mihai Constantin, Crina Semciuc, Monica Davidescu, Raluca Aprodu, Istvan Teglas, Ioan Andrei Ionescu şi Tudor Istodor. Fotografiile au fost realizate cu prilejul unei filmări pe care actorii au făcut-o într-un bazin cu apă, pentru spectacolul ”Regele Lear”, regizat de georgianul David Doiashvili.

„Am profitat de joaca aceasta cu apa, de faptul că actorii erau în nişte momente incredibile şi extrem de spectaculoase şi am făcut câteva fotografii, pe care mă bucur că le pot expune în premieră absolută la Iaşi. Împreună cu prietenii de la Pleiada Boutique Hotel, am decis să facem şi mai spectaculoasă această expoziţie! Ea va putea fi vizitată sub apă, în minunata piscină din interior, cu măşti speciale de snorkeling, puse la dispoziţie de gazde pentru cei curioşi. O asemenea expoziţie subacvatică este o premieră pentru oraşul Iaşi şi sper ca publicul să vină să o vadă, accesul fiind pe bază de invitaţii şi rezervări. Singura condiţie este ca vizitatorii să poarte costum de baie”, precizează fotograful Florin Ghioca.

„Ne bucurăm că putem organiza prima expoziţie subacvatică în premieră la Iaşi. Ne place să setăm trenduri, să inovăm şi să oferim experienţe deosebite oaspeţilor noştri. Din această categorie face parte şi expoziţia «WaterLear», care aduce în piscina hotelului nostru cele mai importante figuri ale Teatrului Naţional din Bucureşti, într-un spectacol vizual încântător. Aşteptăm alături de noi toţi amatorii de artă şi frumos să ne bucurăm împreună de un spectacol fotografic văzut dintr-o nouă perspectivă”, spune Dora Morhan, General Manager Pleiada Boutique Hotel.

ACCES

Fotografiile rămân expuse în piscină tot parcursul weekendului, până pe 4 august.