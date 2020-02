Un videoclip al poliţiei care încearcă să evacueze oamenii care îşi mâncau prânzul la o cafenea din Streatham pe fondul unui atac terorist a devenit viral, după ce personalul cafenelelor a întrebat poliţia dacă pot aştepta 30 de minute pentru ca oamenii să îşi termine mâncarea.

În videoclip, postat pe Twitter, un ofiţer puternic înarmat de la Poliţia Metropolitană din Londra este văzut intrând într-o cafenea şi anunţă că locaţia trebuie evacuată.

În schimb, personalul cafenelei a răspuns: „Dă-ne doar o jumătate de oră pentru că oamenii trebuie să mănânce.”

Police: “Sorry guys. You need to close. We need to evacuate - there’s been a terror incident just down the street.”



Cafe staff: "

.”

