Incidentul a avut loc miercuri după-amiaza şi a fost filmat de unul dintre martori. Femeia de 50 de ani a fost surprinsă în timp ce se rostogolea şi ţipa pe drumul naţional din Botoşani.

„Veneam de la Truşeşti şi circulam cu circa 50 km/oră şi a apărut dintr-o dată în mijlocul şoselei. S-a aruncat pe asfalt şi a început să se rostogolească. Am frânat şi am tras maşina pe dreapta, după care am început să opresc maşinile, să nu o calce careva. Am sunat la 112, iar femeia a fost preluată de un echipaj SMURD”, a relatat un şofer penntru Monitorul de Botoşani.

Unul dintre cei membriii echipajului de salvare, care a ajuns după aproximativ 40 de minute, a recunoscut-o pe femeie şi a afirmat că aceasta ar suferi de afecţiuni psihice. Femeia din Botoşani a fost transportată la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean „Mavromati”.