Acuzaţiile au fost făcute pe Facebook de un apropiat al părinţilor bebeluşului. El spune că medicul care a văzut copilul i-a prescris spray de gât. Copilul a murit câteva ore mai târziu, iar la autopsie s-a constatat că a avut pneumonie.

„Nepăsarea şi aşteptatul şpăgii omoară din nou. În data de 6 decembrie, o tânără din satul Ciuşlea, comuna Garoafa, s-a prezentat la unitatea primiri urgenţe Sf. Pantelimon Focşani cu fetiţa ei de numai 5 luni. După ce i-a făcut doar un control <în gât>, i s-a spus că fetiţa are roşu în gât şi atâta, eliberându-i-se doar o reţetă (...). Când tânăra a cerut să fie internată, i s-a spus că nu sunt locuri în spital şi că nu e grav. Până a doua zi de dimineaţă, un îngeraş de numai 5 luni şi-a primit perechea de aripi, trecând la cele sfinte, având pneumonie. Nici măcar un control cu stetoscopul nu i s-a făcut“, a scris, pe Facebook, Lucian Constantin.

Conducerea unităţii medicale a constatat că bebeluşul nu a fost înregistrat la Unitatea de Primiri Urgenţe sau la Secţia de Pediatrie, ci a fost văzut de un medic din Policlinică. Acesta spune că a consultat copilul „pe îndelete”.

„La examenul clinic nu am depistat semne de insuficienţă respiratorie, copilul respira bine, era bine colorat, avea tonus bun. Copilul a fost consultat pe îndelete, dezbrăcat, pentru că aşa consult toţi copiii sugari. Copilul a primit o reţetă acasă, cu antitermice şi simptomatice. Dacă era caz de internare îl trimiteam. Orice copil febril sub vârsta de şase luni, fără alte semne de boală, poate fi tratat acasă. Un copil care are insuficienţă respiratorie nu poate să sugă, să se alimenteze cum trebuie, este agitat”, a declarat medicul Mihaela Mihalache, în timpul unei conferinţe de presă.

Cazul este anchetat de poliţiştii vrânceni, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Poliţiştii s-au sesizat din oficiu. La nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Vrancea a fost înregistrat un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. Cadavrul a fost dus la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei”, a declarat, la solicitarea MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, Cătălina Murariu.

Anchetatorii aşteaptă rezultatul expertizelor pentru a continua cercetările.