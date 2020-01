Potrivit unor surse din cadrul administraţiei municipale, femeia dormea de mai mult timp într-un parc din oraş, alături de soţul ei. Amândoi au refuzat să fie cazaţi în adăposturi pentru persoane nevoiaşe.

Cadavrul femeii a fost descoperit luni dimineaţă, cauza probabilă a morţii fiind hipotermia, potrivit administraţiei oraşului, care a precizat că o autopsie va fi efectuată pentru a stabili cu exactitate cauza morţii.

Furtuna „Gloria” a afectat, începând de duminică, estul peninsulei Iberice şi Insulele Baleare.

În zonă s-au înregistrat rafale puternice de vânt, ninsori şi ploi abundente, astfel că a fost necesară închiderea aeroportului Alicante, relatează site-ul agenţiei Reuters.

De asemenea, un bărbat a murit în regiunea Asturia după ce a fost lovit de un vehicul pe o şosea înzăpezită.

Parcurile din Madrid au fost închise publicului, iar autorităţile din Barcelona au recomandat populaţiei să evite plajele din cauza valurilor înalte.

Valencia #spain beautiful one day and cyclonic the next #portsaplaya

Didn’t read about this on trip advisor 😳 pic.twitter.com/dsxaxj4Fq5