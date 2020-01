Familia Guţanu a plecat în urmă cu mai mulţi ani în Italia, iar când l-a cunoscut pe actualul şef, a primit încrezătoare un loc de muncă ca gestionară pentru afacerile acesteia, scrie observator.tv.



„Înainte de Crăciun am văzut-o ultima dată. Nu doream să ne întoarcem în ţară. După părerea mea nu se implică destul autorităţile din Italia. Nu cred că mama mea a murit de infarct”, a declarat fiica femeii, Alina Guţanu.



Avocatul român al familiei suţine afirmaţiile fiice. Cadavrul femeii este de trei săptămâni la morgă.



„Fiica mi-a spus de situatia mamei sale si am decis impreuna sa facem aceasta plangere. Mie mi s-a parut suspect cand am vazut video-ul. Am constatat ca dansa a sunat la 118, la salvare. Din primele rezultate se pare ca doamna a avut un infarct, dar personal sunt mai suspicios, de aceea am mai cerut o autopsie. Nu este normal sa dureze atat de mult”, a declarat avocatul Doru Badea.



Femeii i s-a mai făcut rău şi în trecut, dar a fost salvată la timp. Acum a fost însă prea târziu.



Aceasta avea un program foarte încărcat la job şi stresul, grijile i-au adus sfârşitul, susţine familia.



Salariul ei nu era foarte mare şi munca, foarte multă.



„In general cei care pleaca din tara si dezvolta anxietati frici, depresii. Frica duce la epuizare emotionala, lipsa de energie, oamenii nu se mai odihnesc, astfel corpul se imbolnaveste”, a declarat un psiholog.



În ciuda tragediei, familia nu vrea să revină în ţară. Înmormântarea va avea loc la Bologna, unde femeia s-a stabilit în urmă cu 13 ani.