Sesizarea către Direcţia de Sănătate Publică Vaslui a fost făcută de către conducerea Spitalului Judeţean Vaslui, după ce trei pacienţi s-au infectat cu Clostridium Difficile.

„Am avut trei cazuri de Clostridium Difficile în secţia de ortopedie. Am sesizat Direcţia de Sănătate Publică, au venit în control de la DSP şi de comun acord am stabilit închiderea secţiei pentru a limita aceste tipuri de infectări. Am decis să extrenăm toţi pacienţii care puteau fi externaţi, am limitat internările ca să eliberăm secţia pentru a dezinfecta şi pentru a face curăţenie", a declarat pentru MEDIAFAX managerul Spitalului Judeţean Vaslui, Ana Rinder.

Mai multe paturi au fost relocate pe o altă secţie chirurgicală, unde în aceste zile sunt mai multe locuri libere.

„Echipa medicală va decide, dacă în cazul unor noi pacienţii sunt de trimis la Iaşi sau dacă vor fi internaţi pe paturile relocate", a spus Rinder.

Secţia a fost deja eliberată, iar curăţenia a început vineri.

La sfârşitul acestei săptămâni mai mulţi angajaţi au fost chemaţi pentru a termina dezinfecţia saloanelor secţiei de Ortopedie. Urmează ca la începutul săptămânii viitoare să fie prelevate şi analizate noi probe, pentru a se decide dacă se poate sau nu redeschide secţia.

În secţia de ortopedie a Spitalului Judeţean Vaslui sunt 25 de paturi.