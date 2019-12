Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Stelian Dolha, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că peste 300 de familii din oraşul staţiune Sângeorz-Băi nu au apă potabilă la robinete. Problemele care au apărut în urmă cu două săptămîni au fost rezolvate parţial, pentru o scurtă perioadă de timp, dar în aceste zile funizarea apei a fost din nou oprită.

Locuitorii au primit în această perioadă apă potabilă cu cisternele companiei de apă şi ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud.

„Sunt tot felul de probleme, o pompă de presiune care s-a ars, şi multe alte probleme. În toată această perioadă am încercat să suplimentăm apa cu cei de la compania de apă şi cu cei de la ISU, cu cisterne cu apă potabilă. E inadmisibil că, de două săptămâni de când durează această problemă, compania de apă nu a reuşit să rezolve problema de la Sângeorz Băi. Acolo este o problemă de incompetenţă. Eu am găsit vreo opt oameni, unul care era în şanţuri şi ceilalţi care se uitau de pe margine, şi pe domnul director în cizme de cauciuc, asta a fost imaginea. Este şi o tabără de copii acolo, cu vreo 70 de copii şi urmează după anul nou să mai vină încă vreo 70. Cum să lăsăm fără apă 140 de copii? Momentan, am reuşit să rezolvăm problema şi tabăra aceasta este alimentată cu apă. Deocamdată, nu este vorba de o problemă de sănătate publică şi nici de o situaţie de urgenţă, dar lucrurile trebuie rezolvate”, a spus Stelian Dolha.

Acesta susţine că a primit mesaje şi de la proprietarii de pensiuni din zonă, care au fost obligaţi să restituie banii turiştilor care au vrut să îşi petreacă sfârşitul de an în staţiunea de la poalele Munţilor Rodnei.

„Avem turişti care au venit din ţară şi sunt deja două sau trei pensiuni care m-au anunţat că le-au dat banii înapoi turiştilor şi i-au trimis acasă pentru că nu poţi să îi ţii pe turişti fără apă. Ce să le spui?! O să vă aducem apă cu găleata şi voi să staţi în pensiuni în Sângeorz Băi?”, a mai spus prefectul.

Autorităţile judeţene şi conducerea companiei de apă din Bistriţa-Năsăud nu pot oferi un termen până la care problema apei potabile din oraşul-staţiune va fi rezolvată.