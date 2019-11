Ana Maria s-a izbit de o autoutilitară după ce a intrat pe contrasens. În maşină se aflau şi mama de 41 de ani a fetei, dar şi fratele de 10 ani. Şoferiţa a rămas încarcerată şi a murit la scurt timp, în ambulanţă.

Mama şi fratele Anei au fost grav răniţi şi transportaţi de urgenţă la spital.

Un prieten de-ai Anei a fost martor la accident:

„Da...da Ana.. am fost primul care o ajuns la tine.. am fost primul care o încercat disperat sa te ajute.. primul care o sunat după ajutoare implorând sa ajungă cât mai repede la tine.. am încercat sa te ajut dar din păcate n-am putut.. ai fost captivă între ruinele unei maşini nenorocite..mă uitam la tine şi îmi curgeau lacrimile.. îţi vedeam chipul blând, chipul nevinovat.. şi aşteptam.. asteptam ca cineva sa vina şi sa te scoată odata de acolo.. stăteam neputincios şi sunam disperat sa vina odata.. sa vină sa te ajute..dar din păcate n-ai mai putut.. 😔😔din păcate sufletul tău n-a rezistat şi te-ai dus dintre noi.. odihneşte-te in pace!!😔😔”, a declarat un martor al accidentului care o cunoştea pe tânără.