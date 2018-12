În imagini apare o tânără care încearcă să dea foc cu o brichetă steagului Ungariei, arborat lângă sediul UDMR Bihor.

Persoana care o filmează reuşeşte să o convingă pe tânără să renunţe la aprinderea steagului.

Imaginile au fost postate duminică pe Facebook de către organizaţia UDMR Bihor, care susţine că au fost filmate în noaptea de sâmbătă spre duminică. Reprezentanţii organizaţiei scriu: ”Unii nu sunt capabili să convieţuiască în pace”.

Potrivit acestora, tânăra a încercat să dea foc steagului ungar, dar nu a reuşit pentru că a fost oprită de tânărul care o filma.

De asemenea, reprezentanţii UDMR Bihor susţin că în ultimele patru luni s-au înregistrat patru incidente legate de steagul Ungariei şi au depus de fiecare dată plângeri oficiale. Zona are supraveghere video, însă Poliţia nu a cerut vreo înregistrare, susţine aceeaşi sursă, astfel că nici autorii nu au fost prinşi.

Reprezentanţii UDMR Bihor au pregătit plângerea şi şi susţin că o vor depune la Poliţie.

În luna martie se întâmpla un alt conflict în care miza era arborarea steagurilor maghiare în România. Primarul din Sfântul Gheorge a amplasat steaguri ale Ungariei cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, şi a refuzat să amplaseze steaguri şi ale României, lângă cele ale Ungariei, cum a cerut prefectura Covasna.

”În momentul de faţă, pregătindu-se de comemorarea festivă în cinstea aniversării a 170 de ani de la Revoluţia şi Lupta de Independenţă din 1848–1849, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a decorat centrul oraşului cu panglici de culori naţionale ungureşti, piaţa Libertăţii cu drapel naţional unguresc, şi câteva străzi cu cocarde. Niciunul dintre aceste simboluri nu este drapelul oficial al Ungariei, drapelul naţional unguresc nefiind acelaşi lucru cu drapelul Ungariei”, declara în martie Primăria Sfântu Gheorghe.



De asemenea, Primăria Sfântu Gheorghe a susţinut că a amplasat panglicile conform unei hotărâri date de Guvern, care preciza că minorităţile etnice pot folosi la acţiunile specifice şi însemnele proprii.





Primarul Antal Árpád-András a declarat, în legătură cu somaţia Prefecturii, că ziua de 15 martie se sărbătoreşte de 170 de ani în Transilvania, în Ţinutul Secuiesc.



”Din 1989 încoace arborăm simbolurile naţionale în fiecare an. Se pare că în acest an, în anul Centenarului, unii ne-ar contesta şi acest drept”

Aceasta nu este un steag! Nici drapel! Aceasta este o panglică de culori naţionale ungureşti. Ordinea e potrivită, deoarece dacă pe stâlp le întoarcem în sus, prezintă compoziţia steagului naţional maghiar: roşu-alb-verde. Repet, aceasta nu este nici steag, nici drapel”, a spus primarul Antal Árpád-András.