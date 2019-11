Înregistrarea a fost difuzată în cadrul emisiunii „România, te iubesc!”, transmite ştirileprotv.ro.



În imaginile dure se vede cum doi fraţi interlopi, condamnaţi pentru trafic de persoane, au decis să-l bată pe tatăl unei minore, pe care au traficat-o.



Tatăl respectiv a venit la întâlnirea cu agresorii cu un par în mână, dar cei doi reuşesc să-l imobilizeze şi îl lovesc violent, de faţă cu soţia.



”Asta este presiunea pe care indivizii respectivi, acuzaţi de trafic de persoane, o creează şi asupra familiei, asupra părinţilor. Minora nici nu era acolo, fata nu era. Dar astea sunt discuţiile: lasă că am vorbit eu cu maică-ta şi cu taică-tu şi nu o să te mai deranjeze. Nu o să ne mai deranjeze poliţia, nu o să ne mai deranjeze nimeni, tu îţi faci în continuare treaba aici. Vrei, nu vrei, eşti în continuare aici şi ne aparţii”, spune reporterul Rareş Năstase de la ProTv.



„La dosar sunt foarte multe interceptări făcute de poliţie care sunt halucinante. Eu am auzit câteva dintre ele, le-am aflat pe surse şi nu pot fi difuzate pentru că nu le-am primit oficial, dar sunt nişte discuţii acolo cu totul uimitoare. Metodele astea prin care sunt constrânse fetele: şantaj emoţional, şantaj cu filmări .. Imaginează-ţi fete de 15, 16 ani - am intrat în posesia unor astfel de imagini, din păcate nu le putem difuza pentru că este vorba de minore - diverşi indivizi le droghează, le îmbată după anumite petreceri şi le filmează”, explică jurnalistul, care a realizat un material în România şi Italia despre traficul de carne vie.

foto: captură ştirileprotv.ro

VIDEO AICI