În localitatea Plosca din judeţul Teleorman, oamenii au rămas cu o mare parte din gunoi în faţa curţilor, pe marginea străzii. Primarul comunei, Daniel Grosu, susţine că s-a ajuns în această situaţie după ce oamenii au curăţat şanţurile şi au lăsat gunoiul la stradă.

„Păi au curăţat oamenii şanţurile, e iarbă tăiată acolo, resturi vegetale. Anul ăsta a fost multă vegetaţie şi nu aveau unde să pună oamenii resturile, decât la poartă. Dar să fim rezonabili, că nu e aşa de mult gunoi. E posibil să fie şi alte tipuri de deşeuri, poate mai sunt coji de banane prin unele locuri, numai că în mare sunt deşeuri vegetale”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Daniel Grosu.

Acesta dă vina pe firma de colectare a deşeurilor.

„Firma care se ocupă cu transportul şi colectarea deşeurilor nu ridică resturi vegetale, o să facă asta abia de la 1 august", a mai spus primarul.

Reprezentanţii companiei îl contrazic însă pe primar şi spun că ei colectează o anumită cantitate de gunoi, stabilită prin contract cu primăriile.

„Conform contractului, noi ridicăm o anumită cantitate de gunoi. Dacă această cantitate se depăşeşte, firma face o adresă către primărie, care trebuie să plătească în plus. Am citit despre situaţia de la Plosca şi cred eu că acolo cantitatea s-a depăşit, dar primăria nu a anunţat, ca să nu plătească în plus. Noi ridicăm resturile vegetale, pentru că în cantitatea stabilită cu primăria noi ridicăm resturile vegetale, dar să plătească în plus", a spus Marius Stănculescu, directorul companiei.

Localitatea Plosca este situată în extremitatea estică a Câmpiei Boianului şi este aşezată în lunca Râului Vedea, având în jur de 5.000 de locuitori.

