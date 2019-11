„Sa ii raspundem si ministrului CÎţu care a iesit azi ca mâţu sa miorlaie ca vine austeritatea peste romani din cauză de PSD, desi guverneaza ei...

1. Se plange de un deficit de sub 3 mld lei la pensii anul acesta. Cand noi am preluat guvernarea, acest deficit era de 16 mld lei. Dupa mintea Cîţului e mai rău acum...”, a scris fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu, pe Facebook, ca replică la afirmaţiile ministrului de Finanţe Florin Cîţu, care a spus, joi, că PSD a lăsat „găuri” la buget.

Social-democratul a motivat că PSD a influenţat scăderea deficitului bugetar şi majorarea punctului de pensii.

„2. Tocmai transferul contributiilor pe care il contesta PNL, fiindca nu au cum sa recunoasca faptul ca ieseau degeaba in piata la proteste cand noi aveam dreptate sa facem aceasta inginerie, a ajutat la scaderea deficitului si la capacitatea statului de a majora punctul de pensie. Pentru ca pensiile nu au crescut din imprumuturi, ci din mai buna colectare la buget ca urmare a transferului contributiilor”, a explica Olguţa Vasilescu.

Totodată, ca soluţie pentru deficitul la pensii, aceasta a făcut referire la proiectul de lege al fostului ministru de Finanţe Orlando Teodorovici, prin care cei care nu plătesc contribuţiile la stat la timp, vor suferi pedeapsa cu închisoarea.

„3. Ca sa elimine total deficitul la pensii, trebuie inchis cercul si adoptata legea lui Teodorovici care prevede reincriminarea infractiunii de stopaj la sursa, fiindca sunt inca multi angajatori care nu vars a contributiile desi acestea reprezinta acum banii angajatilor si e furt ceea ce fac”,a argumentat social-democratul.

Fostul ministru al Muncii a mai spus despre Florin Cîţu că „nu isi cunoaste nici macar atributiile ca ministru de Finante”.

„El ma acuza pe mine, ministrul Muncii, de proasta colectare a contributiilor. Apocalipticule, e fix jobul tau ca ministru de FINANTE, pentru asta te platim!”, a completat Olguţa Vasilescu.

Deputatul PSD a adus-o în discuţie şi pe Violeta Alexandru, ministrul Muncii, despre care spune că face un „joc de balet”, împreună cu Florin Cîţu, în ceea ce priveşte Legea pensiilor.

„5. Intrebat fiind azi daca vor creste pensiile anul viitor, face acelasi joc de balet ca si baubaul de la Munca. Spune ca va respecta legea in vigoare! Legea in vigoare acum, care prevede cresteri sau legea in vigoare de dupa turul 2, fara cresteri, eventual si cu impozitarea pensiilor sub 2000 lei?”, a motivat Olguţa Vasilescu.

Aceasta a mai spus că liberalii „plimbă zvonuri” cum că PSD ar fi furat , însă sunt „habarnişti”, şi l-a întrebat pe ministrul Finanţelor „ce fumează”.

„6. Plimba niste zvonuri ca s-au furat bani de la buget si e penal si e grup infractional si prostiile lor de habarnisti, pentru a se asigura ca poporul ramane iar inert la masurile de austeritate pe care le pregatesc! Ce bani am furat noi? De unde? Cat? Ce fumezi?”, a întrebat aceasta.

„7. Spune ca deficitul nu poate fi tinut sub 3 la suta anul acesta. Noi am putut, desi in fiecare an minteai tu, apocalipticule, ca va fi mai mare. Banca Mondiala spunea saptamana trecuta ca se poate. Dar daca esti prost sau te cheama Cîţu nu stii cum si nici nu intrebi unii mai destepti ca tine!”, l-a ironizat Lia Olguţa pe Florin Cîţu.

Aceasta i-a transmis un avertisment ministrului liberal: „Pregateste-ti blana ca vad ca te mananca! Spune ca sunt guraliva. Nu ati vazut nimic pana acum, habarnistilor! Credeti ca nu vom avea reactie cand vedem cum va bateti joc de munca noastra si de toate categoriile sociale?”

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a spus, joi, că are soluţii pentru a diminua deficitul bugetar şi a dat asigurări că bugetul pentru 2020 va respecta legislaţia care prevede creşterile de pensii şi salarii. Pentru reducerea deficitului, ministrul va discuta cu reprezentanţii ANAF.

Acesta a dat exemple de "găuri" lăsate de PSD deficitul de 2,9 miliarde de lei de la bugetul asigurărilor sociale, deşi se prevedea un excedent de 2,9 miliarde şi o datorie de 1,8 miliarde de lei către companiile care au plătit concediile medicale şi cărora Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să le returneze banii.