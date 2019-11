„Nimic din ce s-a întamplat în CEx nu a fost relatat cu obiectivitate în presă. Nu i-a cerut nimeni demisia Vioricăi Dăncila din CEx. Am spus că ar trebui sa fie o demisie colectivaNu a plâns doamna Dăncilă. Nu a jignit-o nimeni, cu atât mai puţin eu. A dus o campanie pe potenţialul candidatului. Nu au fost jigniri. Nimeni dintre membrii CEx nu i-a cerut demisia. S-a spus că trebuie o demisie colectivă, din cauza greşelilor colective din ultima perioadă de timp, chiar şi dinainte de prezidenţiale. Nu eu am fost cea care a lansat mesajele de campanie, ci o firmă de consultanţă selectată de candidaţi. Eu m-am ocupat de mobilizarea electoratului”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, miercuri seara, la România Tv.

Deputatul PSD a mai spus că unii primari nu au tras să scoată un scor bun. Ea a adăugat că nu are ce să le reproşeze liderilor judeţeni ai partidului.

„Au fost primari care nu au tras, nu au fost lideri care au trădat. Au fost primari PSD care au scos doar 7%. Unor lideri judeţeni ai PSD nu am ce să le reproşez. Ne-am bătut cu un preşedinte în funcţie şi cu 6 partide alături de el. Eu nu am făcut nici strategia partidului, nici a candidatului. Rolul meu a fost de a mobiliza partidul. Nu puteam să fac eu strategia candidatului pentru că avem profiluri diferite. E foarte posibil să candidez la Primăria Craiovei. Nu m-am decis dacă voi candida pentru o funcţie în partid. Eu nu am niciun dubiu că anul viitor vom câştiga alegerile”, a conchis Vasilescu.

Viorica Dăncilă a anunţat că demisionează de la şefia PSD, la finalul unui CEx marţi care a durat aproximativ şase ore. Conducerea interimară a fost preluată de Marcel Ciolacu. Toţi vicepreşedinţii PSD au demisionat, în timpul şedinţei Comitetului Executiv, inclusiv Lia Olguţa Vasilescu.