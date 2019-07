Viceprimarul comunei Groşi, Gavril Ardusătan, a declarat, joi, corespondentului Mediafax, că localitatea poate fi numită capitala taragotului, Dumitru Fărcaş având foarte mulţi urmaşi care cântă la acest instrument.

„Taragotul a fost inclus pe stema comunei Groşi, în memoria fostului artist Dumitru Fărcaş, născut aici, dar şi pentru a arăta tradiţia de peste 50 de ani a acestui instrument în localitatea noastră. Este un element de unicitate care merită exploatat şi simbolic, în condiţiile în care Dumitru Fărcaş a fost preşedintele taragotiştilor la nivel internaţional, având o vizibilitate care a depăşit graniţele comunei. Cred că Groşi poate fi numită capitala taragotului, iar, în plus, Dumitru Fărcaş are foarte mulţi urmaşi care cântă la acest instrument. Demersurile pentru stema cu taragot au fost începute în urmă cu doi ani, dar am întâmpinat greutăţi, având în vedere că, din punct de vedere heraldic, muzica era reprezentată pe steme sub forma unei lire. Am discutat cu Dumitru Fărcaş în 2017 despre această situaţie, iar dânsul a vorbit la Comisia de Heraldică de la Cluj-Napoca, iar în cele din urmă s-a aprobat. La începutul lunii iulie s-a aprobat prin HG stema comnei Groşi, iar miercuri a fost publicată în Monitorul Oficial. Stema apare deja pe site-ul comunei”, a spus Ardusătan.

Potrivit acestuia, tradiţia taragotului continuă în Groşi, astfel că la toate evenimentele culturale care se desfăşoară în comună se cântă la acest instrument.

„Nu se poate concepe ceva tradiţional aici, nicio nuntă, fără taragot”, a spus viceprimarul din Groşi.

Stema comunei Groşi se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat de un firet de argint, iar în partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un taragot din aur.

„În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află un clopot inscripţionat cu o cruce treflată, totul de aur. În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o ramură de stejar, cu două frunze şi o ghindă, totul de aur. În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află o ramură de măr, cu două frunze şi un măr, totul de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat”, a explicat Gavril Ardusătan.

Taragotistul Dumitru Fărcaş a decedat la începutul lunii august 2018, la vârsta de 80 de ani, într-un spital din Cluj-Napoca şi a fost înmormântat cu onoruri militare în comuna natală Groşi, din judeţul Maramureş.