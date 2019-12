Acesta a vorbit la Antena 3 despre acea zi care a schimbat istoria.



„Aş face acelaşi lucru. Am procedat foarte corect”, a spus Boeru, potrivit ph-online.ro.



„Regret, dar nu înseamnă că nu aş face acelaşi lucru. Regret că am luat viaţa a două fiinţe umane”, a subliniat acesta.



„Aflasem că se întâmplase ceva la Timişoara. În Gara de Nord m-am întâlnit cu unul din colegii mei cercetaşi şi mi-a zis să fug la unitate că treaba e urâtă”, şi-a adus aminte Boeru.

„Pe 17 decembrie seara (1989 - n.red.)am ajuns la unitate. Pe data de 18, secretarul de partid a primit ordin ca unitatea să se adune şi noi să dăm un vot de încredere că s-au luat măsuri la Timişoara şi că nu suntem de acord cu ce fac huliganii la Timişoara. Pe data de 21 forţele luptătoare din unitatea de la Boteni pleacă în Bucureşti cu misiunea să-l apere pe Ceauşescu, ulterior misiunea s-a schimbat pentru că pe 22 Ceauşescu a plecat. Pe data de 22 s-a dat la televizor că general Milea s-a sinucis. Minciună. Generalul Milea a fost ucis, pentru că pe data de 21 Milea a dat ordin ca armata să se retragă în cazărmi. Armata a fost folosită ca forţă de represiune. Noi aveam în jurământul militar să ne apărăm ţara, poporul şi comandantul suprem, care era Nicolae Ceauşescu”, a spus Ionel Boeru.



„Pe data de 25 dimineaţa am fost adunaţi şi comandatul unităţii a anunţat că are nevoie de opt voluntari pentru o misiune deosebită, fără să ne spună în ce constă misiunea”, a mai povestit bărbatul.

„Am aflat apoi de ce suntem acolo...”



„Am fost selectat eu şi şapte subofiţeri. Misiunea a fost lungă. Ne-am urcat în două elicoptere şi am plecat spre Bucureşti. Am aterizat şi a venit generalul Stănculescu cu nişte civili şi i-am dat raportul. Era al patrulea om ca putere în armată. Ne-am deplasat cu elicopterele, civilii erau completul de judecată. Cât ne-am dus nu s-a vorbit nimic. M-am prins că mers la Târgovişte, soţia e din zonă şi am recunoscut. Când am ajuns s-a oprit de noi un transportor. A coborât doar generalul Stănculescu, din transportor a coborât comandantul acelei unităţi. Au stat de vorbă, o discuţie destul de animată. Ne-a dat ordin să coborâm doar noi paraşutiştii, am făcut siguranţa unităţii(...).



Am aflat apoi de ce suntem acolo. Mi-a spus generalul Stănculescu că urmează procesul soţilor Ceauşescu. Completul de judecată a intrat în comandamentul unităţii, transportorul s-a retras iar general mi-a spus că are nevoie de cel mai bun om pe care-l am eu ca să-i păzească şi să-i împuşte dacă fac vreo mişcare pe cei doi securişti care erau în unitate. L-am numit pe unul din băieţi, aveam trei subofiţeri pe care îi cunoşteam şi patru pe care nu-i văzusem. Stănculescu a dat ordin să se facă rechizitoriul şi să stabilească încăperile. Apoi mi-a comunicat că are nevoie de doi oameni foarte buni să-l păzească(...).



Ionel Boeru: Am aflat înaintea procesului că după proces aceşti oameni vor fi executaţi. Mi-a spus că are nevoie să fac plutonul de execuţie, atunci cei doi care îl păzeau s-au oferit. Am fost obligat să fiu al treilea. Ni s-a spus cum va avea loc execuţia. Să tragem de la şold câte un încărcător plin în cei doi



„Tot timpul m-am gândit că am familie şi trebuie să supravieţuiesc. Era tensiune mare în sufletul meu. Pericolul eram eu, să nu pot să fiu în stare să execut sentinţa. Eram sigur că dacă nu vom face vom fi împuşcaţi. Am aflat ulterior că mai era un pluton de execuţie făcut în caz că noi nu reuşeam”, a spus colonelul Boeru.

„L-am simţit cum i s-au înmuiat picioarele”



„Eu cu un militar l-am dus pe el spre locul de execuţie. Pe drum l-am simţit că i s-au înmuiat picioarele. Când a văzut militarii mulţi şi civilii care erau în unitate a strigat trăiască România socialistă şi a cântat primele versuri din Internaţională. L-am dus la zid. Ea a avut un conflict cu un militar. El i-a zis „Leano, până aici ţi-a fost” şi ea l-a înjurat. I-am ajutat să moară demni. M-am întors cu cei doi, am făcut şase paşi şi am ordonat foc. De la şold am tras trei serii. Primul a picat el şi apoi ea s-a dus în stânga şi a picat cu tâmpla dreaptă de beton. După ce am tras eu a tras următorul un singur cartuş, când s-a terminat execuţia a tras şi celălalt o rafală. În schimb, soldatul care a avut conflict cu Elena Ceauşescu a tras şi el în cele două cadavre şi s-a mai tras şi de pe transportor, lucru care mulţi zic că nu e adevărat”, a declarat „călăul” lui Ceauşescu.



„La Ghencea am primit ordin să aştept salvarea şi să predau coletele. Gaţu organizase Crăciunul şi îi invitaţi la masă pe toţi. Au intrat acolo şi au uitat de noi. A început să se însereze şi unul dintre piloţi mi-a spus că are probleme cu unul dintre elicoptere şi vine noaptea. Am făcut semn la nişte militari cu care vorbisem şi a venit un ofiţer şi i-am zis că vine o salvare şi să predea coletele. Şi am lăsat cadavrele acolo şi am plecat în unitate”, a mai spus Boeru.