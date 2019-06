În momentul când liderul PSD Vrancea a urcat pe scena pentru a ţine un discurs, social-democraţii au început să fluiere şi să îl huiduiască, strigând spre acesta „ai vorbit urât de toţi”.

Prin urmare, Oprişan a replicat, resemnat „Se pare că nu vor să mai vorbim”, coborând apoi de pe scenă.

Reacţia delegaţilor la Congresul PSD vine după ce Marian Oprişan a transmis, într-o scrisoare, colegilor din PSD, postată pe Facebook, că nu doreşte ca partidul să se mai lase călcat în picioare de „indivizi care şi-au bătut joc de România” şi să mai întoarcă celălalt obraz.

„Nu vreau să ne mai lăsăm călcaţi în picioare de tot soiul de indivizi care şi-au bătut joc de România. Nu vreau să mai lăsăm vreo minciună să treacă fără să răspundem. Nu vreau ca PSD să mai întoarcă şi celălalt obraz. Prea am fost îngăduitori cu unii care n-au făcut nimic la guvernare nici pentru tineri, nici pentru muncitori, nici pentru pensionari. A venit vremea să le spunem adevărul direct în faţă. Opoziţia de azi a dat cele mai proaste guverne de ieri. Aşa că să le dăm cu guvernările lor în cap până le vine mintea la loc”, a scris Oprişan.

El a precizat că „PSD vrea justiţie la fel pentru toţi cetăţenii”.

„Evident că sunt probleme mari în Justiţie. Dar nu le putem rezolva peste noapte. Trebuie să le explicăm oamenilor punct cu punct. Şi să le zicem aşa: PSD vrea justiţie la fel pentru toţi cetăţenii”, a explicat liderul PSD Vrancea.

El a conchis că „E iarăşi momentul să fim uniţi. Să strângem rândurile, să ne adunăm forţele şi să mergem iarăşi la luptă. Nu luptăm pentru noi, luptăm pentru România. Luptăm pentru cei care ne-au votat, pentru cei care şi-au pus speranţele în noi. Luptăm pentru bunăstarea românilor. Pentru respectul pe care părinţii şi bunicii lor îl aşteaptă. Pentru viitorul pe care copiii lor îl merită. Luptăm pentru poporul PSD, luptăm pentru poporul român,. Şi, ca de fiecare dată când am fost uniţi, sunt convins că vom câştiga. PSD, Victorie!”, arată Oprişan, în textul afişat pe reţeaua de socializare”.

Oprişan, despre huiduieli: A fost cu premeditare de la organizaţiile Olt, Dolj şi Teleorman

Marian Oprişan a declarat că liderii organizaţiilor PSD Olt, Dolj şi Teleorman i-au pus pe social-democraţi să îl fluiere şi să îl huiduiască atunci când a urcat pe scena Congresului. Acesta a precizat că a fost intransigent cu Liviu Dragnea şi la fel rămâne şi de acum înainte.

”Eu sunt adversar de multă vreme şi nu am fost de acord cu ideile lor, i-au pus pe delegaţi să se răzbune, fiindcă am fost intrasigent faţă de Liviu Dragnea şi voi rămâne în continuare. Poţi să vorbeşti cu fluierăturile a trei organizaţii despre principiile PSD. Organizaţia Olt, Dolj şi Teleorman. Da cu premeditare, pentru că eu am anunţat faptul că vreau să vorbesc la Congres, încă de aseară în CEx”, a afirmat Marian Oprişan, după ce a început votul candidaţilor la funcţiile de conducere în PSD.

Liderul PSD Vrancea a adăugat că nu vrea ca PSD să se transforme în Partidul România Mare.

„Aduceţi-vă aminte de disputa mea cu Paul Stănescu şi cu toţi ceilaţi. Eu nu sunt de acord ca PSD să se transforme în Partidul România Mare. Să fie sănătos. Partidul rămâne unit, indiferent de ceea ce au făcut cele trei organizaţii azi. Ce ar fi însemnat să pun şi eu şi colegi de ai mei să punem organizaţii să fluiere cu cei care nu suntem de acord. Da, a rămas un partid viu. Nu mai contează, Viorica e altceva”, a conchis Oprişan.