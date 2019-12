Gelu Voican Voiculescu a afirmat că mama sa a fost ostilă noii Puteri instalate după Revoluţie şi i-a spus că trebuia să se retragă după procesul soţilor Ceauşescu de la Târgovişte.

„Mama mea a fost ostilă noii puteri (...) având amintirea carierei politice a tatălui ei, a bunicului meu, care a avut de suferit în anii 30 din urma carierei politice, din partea liberalilor, mă rog toate mizeriile vieţii politice. Nu vedea cu ochi buni cariera politică şi în general atmosfera politică, dar nici pe Ion Iliescu şi cei cu care m-am alăturat, spunându-mi că după procesul de la Târgovişte soldat cu execuţia Ceauşeştilor trebuia să mă retrag. Eu mă disculpam spunând că ar fi fost un act de laşitate pentru că însemna că mi-e frică să fiu viceprim-ministru”, a afirmat fostul vicepremier .

Gelu Voican Voiculescu nu crede că ar fi fost mai bine dacă nu opta pentru o carieră în politică în locul profesiei de geolog.

„Nu. Pentru că toată viaţa mi-am dorit o carieră politică şi nu am fost ataşat de meseria mea de geolog pe care făcut-o doar ca să-mi câştig pâinea. Era o imposibilitate şi tatăl meu, într-o plimbare când aveam 16 ani şi trebuia să aleg ce facultate să fac, mi-a spus că el nu face parte din bandă şi că eu nu am şanse să ajung mai mult decât geolog principal, nici măcar şef de birou. Banda comunistă pe care îi considera nişte criminali”, a povestit fostul membru FSN.

Gelu Voican Voiculescu a mai spus că el crede în Dumnezeu şi că şi-a dat seama că procesul Ceauşeştilor va avea loc în ziua de Crăciun chiar pe 25 decembrie 1989. Deşi i s-a propus să amâne, fostul vicepremier nu a fost de acord.

„Eu, personal, da (n.r.cred în Dumnezeu) (...) necesitatea impunea acest lucru, se murea în fiecare minut în Bucureşti şi trebuia acţionat... E adevărat, în dimineaţa de 25 decembrie când urma să plec la Târgovişte, prietenul meu de atunci aflat cu noi, Aurel Dragoş Munteanu a spus «Aoleu, astăzi e ziua de Crăciun, hai să amânăm» şi eu am spus «Nu, lucrurile amânate nu se mai produc, astăzi suntem păgâni» şi am spus-o cu foarte multă... Aşa am reprodus-o atuncea cu un ton foarte drastic şi am mers mai departe”, a dezvăluit fostul vicepremier.

Cum Marius Tucă l-a apostrofat, în glumă, că foloseşte acelaşi ton ca atunci în 1989 şi că va chema gărzile să-l lege, aşa cum au fost legaţi la Târgovişte soţii Ceauşescu, Gelu Voican Voiculescu a ripostat: „Dacă reuşesc să mă lege. Nu orice lucru poate fi legat şi dezlegat. Poate că am iarba fiarelor”.

