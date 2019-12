”Răspunderea pentru neintrarea în vigoare a legii bugetului de stat va aparţine PSD. Nu mă aştept la nimic bun din partea PSD. Dacă vor ataca la Curtea Constituţională, nu vor face altceva decât să amâne intrarea în vigoare a bugetului, să creeze o incertitudine extrem de mare atât în societatea românească, cât şi la nivel internaţional. Le atrag atenţia că atacarea legii bugetului de stat, mai ales în condiţiile în care ne găsim astăzi, la Curtea Constituţională, este un act iresponsabil, care va provoca consecinţe negative pentru fiecare român”, a declarat la RRA Ludovic Orban.

El a mai spus că a ales procedura angajării răspunderii pentru că obiectivul este ca până la data de 31 decembrie România să aibă bugetul pentru 2020.

”Nu numai România să aibă bugetul pentru 2020, ci să dăm un semnal extern de stabilitate şi de bune intenţii prin acest buget. Ştim foarte clar că există îngrijorare şi la nivelul Comisiei Europene, există îngrijorare la nivelul pieţei financiare internaţionale, există îngrijorare din partea investitorilor, din partea partenerilor”, a adăugat premierul.

PSD va sesiza Curtea Constituţională pentru conflict de natură constituţională, imediat după ce proiectul de buget de stat va fi adoptat prin metoda angajării răspunderii Guvernului, au declarat surse din partid pentru MEDIAFAX.

Orban, despre dublarea alocaţiilor de stat: Un populism ieftin al PSD. Nu există resurse financiare



Ludovic Orban a declarat, joi, că proiectul de lege pentru dublarea alocaţiilor de stat pentru copii este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament în realitatea economică, deoarece nu există resurse financiare la bugetul de stat.



„Deocamdată este un vot, până intră legea în vigoare mai sunt proceduri constituţionale. Este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament în realitatea economică, pentru care nu există resurse financiare la bugetul statului. (...) „Noi ne dorim creşterea alocaţiilor, dar această creşterea a alocaţiilor să fie sustenabilă, să ducă într-adevăr la creşterea puterii de cumpărare a alocaţiei, pentru că dacă o facem altfel orice creştere de venit, de salariu în sectorul public, de alocaţie, de creştere a salariului minim, de creştere a pensiilor duce la inflaţie şi până la urmă duce la erodarea puterii de cumpărare şi creşterea nu se face decât pe hârtie, fără ca oamenii să poată să cumpere mai multe din banii pe care îi primesc în plus”, a spus Ludovic Orban, la Radio România Actualităţi.



Premierul a susţinut că PSD a lăsat bugetul de stat „făcut harcea parcea”, cu un deficit de peste 4% din PIB.



„PSD a lăsat bugetul făcut harcea parcea, cu un deficit de peste 4% din produsul intern brut. Mai mult decât atât, prin legile adoptate în perioada guvernării PSD, creşterea cheltuielilor bugetare pe anul 2020 este de peste 22 de miliarde. La această creştere trebuie să facem faţă şi să menţinem în acelaşi timp obiectivul nostru de a reveni cu deficitul sub 3%. Nu avem nici măcar un fundament solid. Noi când am propus majorarea alocaţiilor pentru copii, am făcut acest lucru pentru că nu mai fuseseră majorate din 2015. Majorarea era o majorare pentru care existau resurse financiare la bugetul statului, în conformitate cu predicţiile făcute de guvern. Este clar că PSD a venit cu un proiect fără nici un fel de studiu de impact, fără nici un fel de fundament în realitate economică şi în realitate bugetară şi a reuşit până la urmă să obţină votul pentru acest proiect, fără să ţină cont de situaţia în care se găseşte astăzi România”, a subliniat Orban.



Camera Deputaţilor a votat, miercuri, decizional, iniţiativa legislativă care prevede dublarea alocaţiei pentru copiii între 2 şi 18 ani, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap.



Legea se află la preşedintele Klaus Iohannis pentru promulgare.