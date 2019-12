Orban: Există riscul ca ANI să nu mai aibă conducere după 24 decembrie



Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că există riscul ca ANI să rămână fără conducere după încetarea mandatului actualului preşedinte al instituţiei, respectiv pe 24 decembrie, deoarece nu a fost ales Consiliul Naţional de Integritate, care avea atribuţia de a desemna noul şef al ANI.



„Mi-a atras atenţia asupra faptului că nu este ales Consiliul Naţional de Integritate. El trebuie stabilit după o procedura legală care implică şi Parlamentul. Absenţa unui Consiliu Naţional de Integritate va afecta funcţionalitatea instituţiei, pentru că mandatul preşedintelui ANI încetează în conformitate cu legea cred că în jurul datei de 24 decembrie, şi în cazul în care nu există un Consiliu Naţional de Integritate care să desemneze conducerea ANI riscă să se ajungă într-o situaţie în care ANI să nu mai aibă conducere. Mulţi s-ar bucura, dar eu consider că funcţionalitatea ANI este extrem de importantă.

Am investigat mai multe posibilităţi. O să am discuţii cu mai mulţi parteneri”, a spus Ludovic Orban.



Premierul a avut joi, la ora 8:30, o întrevedere de lucru cu preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, Bogdan Stan, la Palatul Cotroceni.

Orban, despre Legile justiţiei şi OUG 114: Vineri adoptăm proiectul pe care ne angajăm răspunderea



Premierul Ludovic Orban a anunţat că Guvernul va adopta vineri un proiect pentru a intra în calendatul de angajare a răspunderii privind modificarea Legilor Justiţiei şi a OUG 114. Şeful Executivului a precizat că OUG 114 este în curs de elaborare



„Eu am ca obiectiv ca la şedinţa de vineri să adoptăm proiectul pe care ne angajăm răspunderea, să intrăm în calendarul de angajare a răspunderii. (...) OUG 114 este în curs de elaborare, mai necesită un mecanism de consultare a mediului de afaceri, a confederaţiilor sindicale, a partenerilor sociali, în special o consultare şi a unor entităţi publice, cum este Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie şi vom stabili momentul potrivit în care suntem pregătiţi să ne angajăm răspunderea, dar şi în privinţa abrogării prevederilor nocive ale dezastruoasei OUG 114, obiectivul nostru este să finalizăm cât mai curând proeictul de lege, astfel încât să putem să ne prezentăm în faţa Parlamentului”, a afirmat Ludovic Orban, joi.



Chestionat dacă săptămâna viitoare va exista o asumare a răspunderii, pe Justiţie, premierul a răspuns că „cel puţin pe Justiţie”.



Ludovic Orban a anunţat, luni, că Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru abrogarea şi modificarea unor prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă 114/2018.Premierul a precizat că sunt vizate prevederi din domeniul Energiei şi financiar bancar, dar că nu va afecta prevederile din domeniul construcţiilor.

Ştirea iniţială. „Dumneavoastră vorbiţi de angajarea răspunderii, eu nu am vorbit de angajarea răspunderii.

Obiectivul nostru este să finalizăm într-un termen cât mai rezonabil proiectul Legii bugetului de stat şi să îl trimitem în dezbaterea Parlamentului.

Obiectivul nostru evident este acela că Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat să fie adoptate până la sfârşitul anului, astfel încât orice român să ştie foarte clar la ce să se aştepte în anul 2020 din partea acesto două legi.

Orice firma să îşi facă planul de afaceri, orice om să îşi facă planul de cheltuieli în funcţie de veniturile care vor rezultă din Legea bugetului de stat”, a declarat Ludovic Orban, întrebat dacă îşi va asuma răspunderea pe Legea bugetului pentru 2020.

Şeful Executivului a precizat că are ca obiectiv ca Legea bvugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat să fie adoptate până în dată de 31 decembrie.

Întrebat când va fi adoptată Legea plafoanelor bugetare, premierul a răspuns: „ Cât mai repede”.