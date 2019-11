"Garantăm continuarea alocării a 2% din PIB pentru Apărare, în conformitate cu angajamentele asumate de România, prin care să se asigure cerenţa achiziţiei unor capacităţi de descurajare şi apărarea precum şi organizarea planului de înzestrare a Armatei Române, în condiţiile asigurării calităţii, compatibilităţii şi inter-operabilităţii celorlalte state membre NATO. Guvernul pe care-l conduc îşi doreşte dezvoltarea industriei naţionale de apărare, încurajarea producţiei în societăţi cu capital românesc în funcţie de necesităţile naţionale de apărare şi de capacitatea interbă de producţie a unor echipamente inter-operabile la nivel înalt", a declarat Ludovic Orban.

Noul ministru al Apărării, Nicolae Ciucă, a precizat că Armata României are nevoie de tehnică şi echipamente moderne. "Armata României trebuie să dezvolte acele capabilităţi de care are nevoie pentru a-şi îndeplini misiunile. Noi ne-am angajat că nu vom precupeţi absolut nimic, aşa cum am jurat ca militari, nici măcar viaţa pentru a ne îndeplini această misiune. Pentru aceasta, avem nevoie de tehnică şi echipamente moderne care să fie în măsură să integreze tot ceea ce înseamnă provocările din câmpul de muncă al secolului XXI", a declarat Nicolae Ciucă.

Cei doi au participat, miercuri, la inaugurarea capacităţii de producţie şi mentenanţă pentru transportorul de trupe 8x8 Piranha 5, la Uzina Mecanică Bucureşti.