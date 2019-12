„Intrăm într-un an nou şi un nou deceniu, care îmi doresc să însemne şi începutul unei perioade de normalitate şi de reală democraţie pentru România. Să privim ceea ce lăsăm în urmă ca pe o pildă despre ce avem de făcut pentru a împlini cu adevărat visul de libertate, democraţie şi prosperitate, care i-a mobilizat pe români cu 30 de ani în urmă împotriva totalitarismului. Întâmpinăm noul an cu speranţă şi încredere în drumul pe care ni l-am ales, din nou în marea familie europeană şi parteneri apreciaţi ai Alianţei Nord-Atlantice. Să ne bucurăm de tot ceea ce am reuşit împreună! Anul 2020 să vină cu sănătate, vise împlinite, viaţă frumoasă, belşug în casă şi mai bine pentru toţi. Un an nou fericit! La mulţi ani, tuturor românilor!”, transmite Ludovic Orban, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a postat, marţi, pe Facebook, un mesaj cu ocazia Anului Nou.·

„La cumpăna dintre ani vă doresc încredere şi optimism, iar anul 2020 să fie plin de realizări profesionale şi satisfacţii personale. Gânduri bune vă transmit şi vă doresc să fiţi sănătoşi pentru a vă bucura de toate momentele frumoase şi energici pentru a depăşi încercările şi provocările de peste an! La Mulţi Ani!”, a scris Costel Alexe, pe Facebook.

Şi liderul USR, Dan Barna, le-a urat internauţilor la mulţi ani şi a făcut, totodată, un bilanţ al anului 2019.

„La mulţi ani, România! 2019 a fost un an tare complicat. În ianuarie, era deja a treia iarnă în stradă la proteste şi PSD domina încă totul, astfel că cei mai pesimişti dintre noi nu vedeau încă drumul de ieşire din zona întunecată în care ţara era târâtă sub regimul lui Liviu Dragnea. În decembrie avem un guvern nou şi perspectivele unor alegeri care să ne reaşeze pe drumul dezvoltării. USR cu al său doar 9% în Parlament, nu numai că a rezistat, dar a şi luptat cu înverşunare pentru revenirea României la parcursul ei firesc, cel european. Am fost pe stradă când a fost nevoie să fim pe stradă, am făcut tot ce ţinea de noi în Parlament şi oriunde am putut să ne facem auzită vocea şi mesajul cetăţenilor. Am făcut Alianţa USR PLUS atunci când a fost necesar.Nu am dat înapoi, nu am ezitat”, a scris Dan Barna, pe Facebook.

Preşedintele USR susţine că România are nevoie de o alternativă la partidele vechi şi aminteşte că în 2020 vin două rânduri de alegeri în România.

„ Suntem încrezători că, la 30 de ani de la revoluţie, România are nevoie, mai mult decât oricând, de o alternativă politică reală la partidele vechi. O alternativă construită în egală măsură pe competenţă şi onestitate. Şi, de ce nu, entuziasm şi speranţă. Ea există chiar dacă drumul e şi mai lung şi mai greu decât am anticipat. Ce urmează? 2020 va fi un an în care se limpezesc apele şi decizia este din nou acolo unde contează cel mai mult - la cetăţeni, prin vot. Vin alte două rânduri de alegeri pe care o să le tratăm cu îndrăzneală şi încredere că românii înţeleg care sunt opţiunile reale pentru modernizare. A venit, de asemenea, şi momentul unei clarificări doctrinare a USR, iar direcţia pe care o consider corectă e aceea a unui partid de centru-dreapta modern care să reprezinte puterea oamenilor obişnuiţi şi a comunităţilor. Un partid care să preţuiască libertatea şi care, spre deosebire de cele vechi, ştie şi vrea să ţină statul permanent sub supraveghere pentru a-l împiedica să derapeze sau să uite de ce există”, se mai arată în postarea de pe Facebook a lui Dan Barna.