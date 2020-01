Potrivit memoriului depus de Codruţa Fotescu, „situaţia la blocul alimentar este extrem de gravă”.

Medicul coordonator al blocului alimentar susţine că s-a semnat contract exclusiv pentru livrarea de pui, dintr-un total de 70 de alimente necesare.

„Acest fapt afectează grav întocmirea meniului zilnic (3 mese zilnice plus gustări pentru bolnavii internaţi şi medicii de gardă”. Am semnalat de la sfârşitul anului trecut această situaţie, dar nu s-a făcut nimic. Ca o consecinţă am avut semnale de pe secţii zilele trecute referitor la meniul distribuit, cum că acesta ar fi un meniu insuficient caloric şi deficitar în proteine de origine animală”, se arară în memoriu.

Codruţa Fotescu susţine că stocul de alimente „mai ajunge cu indulgenţă doar pentru trei zile”, în condiţiile repetării aceluiaşi meniu în fiecare zi.

Mai mult, medicul coordonator al blocului alimentar se plânge şi de lipsa acută de bucătari.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Prefectura Hunedoara, aici a avut loc o întâlnire provocată de de o situaţie de criză, din cauza faptului că un computer tomograf s-a stricat. Memoriul semnat de Codruţa Fotescu a fost prezentat la această întâlnire, potrivit Prefecturii Hunedoara.

