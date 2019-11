Theodor Paleologu a declarat, la închiderea urnelor, că rezultatul obţinut la primul tur de scrutin este unul bun, având în vedere că nu au fost dezbateri electorale.

„Rezultatul obţinut este bun în contextul în care nu am avut dezbateri în această campanie, în care am avut o criză de guvern, cred că este un rezultat foarte bun, de la care se poate clădi pentru viitor. Este evident că forţa care s-a exprimat în aceste alegeri va constitui un segment inconturnabil în clădirea dreptei şi a centrului în România. Pledez în continuare pentru o largă coaliţie a forţelor de dreapta şi de centru. Nu consider că sunt stăpânul voturilor mele, aşadar, pentru moment, nu exprim niciun consemn de vot. Evident, nu se pune sub nicio formă problema de a vota pentru PSD, întotdeauna am combătut PSD-ul, dar aştept din partea preşedintelui Iohannis, din partea candidatului Iohannis, de fapt, să dea un semn de minim respect faţă de cetăţeni şi să participe la dezbatere”, a spus Paleologu.

Candidatul din partea PMP a precizat că atunci când va vedea dezbaterea electorală dintre Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă îşi va spune părerea despre cei doi candidaţi pentru turul 2 al alegerilor prezidenţiale.

„Când voi vedea dezbaterea dintre domnul Iohannis şi doamna Dăncilă voi aviza, îmi voi spune punctul de vedere. Sunt mândru, însă, de aceste voturi, de voturile celor care m-au susţinut în această campanie, salut participarea masivă la vot în Diaspora. Este absolut necesar ca Diaspora să fie reprezentată în mod corect în Parlamentul României. Am dovedit, aşa cum am spus pe parcursul campaniei, că suntem deştepţi şi mulţi”, a mai spus Theodor Paleologu.

Exit poll-ul realizat de institutele de sondare CURS-Avangarde în primul tur al alegerilor prezidenţiale arată că Klaus Iohannis a obţinut 39%, Viorica Dăncilă -22,5%, Dan Barna-16,4%, Mircea Diaconu-7,9%, Theodor Paleologu-6,1%, Kelemen Hunor-3,9%, Ramona Bruynseels- 1,9%, Alexandru Cumpănaşu-1,2%.